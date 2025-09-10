Türkiye İşçi Partili (TİP) Emrah Karaçay, 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ Belediye Başkanı olarak seçimi kazanırken, belediye meclis seçimlerinde CHP birinci gelerek mecliste çoğunluğu elde etti. Dün gerçekleşen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu esnasında; CHP’li meclis üyesi İbrahim Aydoğan, Belediye Başkanı Karaçay’a küfür etti.

CHP’li meclis üyesinin küfrettiği anlar ve sonrasında ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla süreci yargıya taşıdığını belirterek, "9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumunda, meclis tutanakları ve video kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, CHP Samandağ meclis üyesi İbrahim Aydoğan tarafından şahsıma yönelik sinkaflı küfür ve ağır hakaretler sarf edilmiştir. Bu seviyesiz ve yakışıksız tutumu asla kabul etmiyorum. Söz konusu davranış üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup, sürecin bizzat takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.