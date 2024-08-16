Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Hatay’dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen özel oturumda çıkan kavgalar sonrası TBMM Genel Kurula ara verildi. Verilen aranın ardından kavgaya dair konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olanlara şahit olduğu için utanç içerisinde olduğunu söyledi.

Genel Kurulda çıkan kavgayı değerlendiren Özel, “Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumuklar uçuşuyor. İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim bu duruma şahit olduğum için. Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı” diye konuştu.