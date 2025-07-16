. Bu kapsamda Chery, TIGGO8 PRO MAX ve TIGGO7 PRO MAX modellerinde avantajlı indirim ve finansman olanakları sağlıyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

Teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunan Chery, temmuz ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

TIGGO7 PRO MAX'de 130.000 TL Nakit İndirim ve 300.000 TL Kredi Fırsatı!

SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent ve Exceptional versiyonlarında bireysel müşterilere özel, 130.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı sağlanıyor. Chery, TIGGO7 PRO MAX, SUV segmentinde şık görünüm, güvenlik ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. TIGGO7 PRO MAX, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. TIGGO7 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° görüş sistemi, SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, açılabilir panaromik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş & çalıştırma, 19” alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

TIGGO8 PRO MAX'de 150.000 TL Nakit İndirimi ve 400.000TL %0 Faizli Kredi Fırsatı!

Gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit indirimi ve 400.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor. Bununla birlikte bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 120.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 150.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile kullanıcılarla buluşuyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.