Türkiye akaryakıt pazarının geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu'nun denizcilik sektöründeki lider markası PO/Marine, Galataport İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyon ile turizm sektörünün en önemli kruvaziyer gemilerinden Aroya'nın yakıt ikmalini başarıyla tamamladı. Operasyonda şirketin barc filosunun en yeni ve en modern bunker barcı Wolf 1 kullanıldı. Yakın zamanda filoya katılan Wolf 1, üstün teknolojik altyapısı ve yüksek operasyonel kabiliyetiyle güvenli ve verimli hizmet sunuyor.



Türkiye'de cruise yakıt ikmallerinin yüzde 60'ı PO/Marine'den

Türkiye'deki kruvaziyer yakıt ikmallerinin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan PO/Marine, bu alandaki liderliğini operasyonel sonuçlarla da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl Galataport İstanbul'da yakıt ikmali yapılan 36 kruvaziyer gemisinin 24'ünün operasyonu da PO/Marine tarafından gerçekleştirildi.



Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern kruvaziyer limanlarından biri olan Galataport İstanbul ile yürütülen güçlü iş birliği sayesinde, limana gelen kruvaziyer gemilerine yönelik planlama ve operasyon süreçleri etkin şekilde yönetiliyor. Bu iş birliği, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki rekabet gücüne ve denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlıyor.



Ülke ekonomisine yılda 50 milyon doların üzerinde döviz girdisi

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Satışları Kıdemli Müdürü Kemal Taylan şunları söyledi: “Kruvaziyer gemilerine yapılan yakıt ikmali, ülkemize döviz kazandıran stratejik bir hizmet niteliği taşıyor. PO/Marine olarak Türkiye genelindeki kruvaziyer yakıt ikmallerinin yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimizle ülke ekonomisine yılda 50 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlıyoruz. Galataport İstanbul ile geliştirdiğimiz iş birliği ve modern filomuzun gücüyle Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”