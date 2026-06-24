IVECO BUS, 20 adet körüklü STREETWAY otobüsün tedariki için resmi bayisi FSM Demirbaş Otomotiv ile imzaladığı yeni anlaşmayla Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor.

Türkiye’de üretilen STREETWAY, yüksek kapasiteli şehir içi ulaşım ağlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Tamamen alçak tabanlı bir yerleşime sahip olan STREETWAY, ZF Ecolife 2 otomatik şanzımanla eşleştirilmiş FPT Industrial Cursor 9 Euro VI motora sahip ve 140 yolcuya kadar ağırlama kapasitesine sahip.

IVECO BUS, FSM Demirbaş Otomotiv ile iş birliği yaparak Türkiye'deki varlığını daha da sağlamlaştırıyor. Kocaeli, Muğla, Ankara, Manisa, İstanbul, Trabzon, Balıkesir ve Kayseri gibi pek çok büyükşehirde başta CROSSWAY modelleri olmak üzere markaya ait yaklaşık 80 araç halihazırda aktif olarak hizmet veriyor.

IVECO BUS bu yeni sipariş ile, Türk operatörleri kendi ihtiyaçlarına ve hizmet verdikleri bölgelerin özel şartlarına göre uyarlanmış çözümlerle destekleme konusundaki başarısını ve taahhüdünü bir kez daha yeniledi.

Aynı zamanda IVECO BUS, toplu taşıma elektrifikasyon projelerini destekleyerek ve eksiksiz endüstriyel çözümler ile yerel üstyapı imalatçılarıyla yapılan ortaklıkları birleştiren bir ürün gamı vasıtasıyla minibüs dahil tüm segmentlerdeki varlığını genişleterek Türkiye pazarındaki gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.

IVECO BUS AMEA Otobüs Ticari Operasyonlarscha Kaehne, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye, IVECO BUS için yüksek potansiyele sahip bir pazarı temsil ediyor. İş ortaklarımızla birlikte, müşteri yakınlığı, şehir içi ürün gamımızın genişletilmesi ve toplu taşımanın alternatif enerji dönüşümünde aktif bir rol oynama hedefimiz üzerine kurulu, kararlı bir büyüme stratejisi izliyoruz.”