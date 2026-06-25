Son haftalarda petrol piyasalarında yaşanan sert geri çekilmede, bölgedeki barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğindeki artış etkili oldu. Arz güvenliğine yönelik kaygıların hafiflemesi, savaş döneminde oluşan fiyat priminin büyük ölçüde ortadan kalkmasına neden oldu.

ABD ham petrolü (WTI) 70 doların altına gerilerken, Brent petrol de 74 dolar seviyelerinde dengelendi. Orta Doğu ve Afrika kaynaklı ek arz teklifleri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt pompasına da indirim olarak yansıdı. Motorinde son günlerde üç ayrı fiyat güncellemesi yapıldı. İlk etapta litre başına 1,22 TL indirim uygulanırken, ardından 0,42 TL ve 0,46 TL'lik yeni indirimler geldi. Benzin fiyatlarında ise 19 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 TL düşüş gerçekleştirildi.

Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yakından izlendiğini belirterek, nükleer program başta olmak üzere çözüm bekleyen başlıklarda belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. Buna rağmen küresel piyasalarda arz yönlü rahatlamanın etkisiyle petrol fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

25 Haziran itibarıyla güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,19 TL, motorinin litre fiyatı ise 64,42 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da benzinin litresi 63,14 TL'den, motorin ise 65,52 TL'den satılırken, İzmir'de benzin 63,42 TL, motorin ise 65,79 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş trendinin sürmesi halinde, sürücüler pompada yeni indirimlerle karşılaşabilir.