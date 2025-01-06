Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, lojistik gücünü artıracak bölgesel yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Chery Group Orta Doğu Bölgesel Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni resmi olarak hizmete açtı. Böylece bir Çinli otomotiv markası bölgedeki en büyük yedek parça deposunu kurmuş oldu. Bu kilometre taşı, Chery'nin Orta Doğu pazarındaki hizmet ve yanıt verme becerileri açısından önemli bir gelişmeyi ifade ediyor. Bu aynı zamanda Chery'nin küresel müşterilere kaliteli araçlar ve olağanüstü hizmet deneyimleri sunmayı amaçlayan “Müşteri Memnuniyeti” misyonuna olan bağlılığının da altını çiziyor.

Yerel iş birliklerimiz artarak devam edecek!

Chery’nin küreselleşme stratejisinin önemli bir parçası olan Orta Doğu Bölgesel Yedek Parça Dağıtım Merkezi, aynı zamanda şirketin bölgenin pazar taleplerini derinlemesine anladığını da gösteriyor. Merkez, Jebel Ali Limanı ve Al Maktoum Uluslararası Havaalanı yakınında stratejik bir öneme sahip konumuyla, verimli ve zamanında yedek parça dağıtımı ile pazar gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermeyi mümkün kılıyor. Yedek Parça Dağıtım Merkezi, Orta Doğu'da bulunan çok sayıda Chery modelini kapsayan 20 bin adedin üzerinde yedek parça türü için stok, zamanında ve doğru tedarik sağlıyor. Dağıtım Merkezi, ileri teknoloji ürünü lojistik tesislere sahip ve endüstri standartlarını aşan çok dilli profesyonellerden oluşuyor. Merkez 14 sevkiyat noktasıyla kargo hacmini önemli ölçüde artırıyor. Gelişmiş lojistik yönetim sistemi ve optimize edilmiş depo yapısı tasarımı, teslimat verimliliğinde önemli avantajlar sağlarken, nakliye döngülerini önemli ölçüde azaltıyor. Böylece müşterilere daha hızlı ve daha verimli hizmet sağlanmış oluyor. Ayrıca, yedek parça merkezinin lansmanı, Chery’nin Orta Doğu’daki marka yapısını ve pazardaki genişlemesini daha da artıracak ve şirketin bölgedeki uzun vadeli gelişimi için güçlü bir temel oluşturacak. Chery Group Orta Doğu Bölgesel Yedek Parça Dağıtım Merkezi'nin açılışında konuşan Chery International Başkanı Zhang Guibing, “Orta Doğu pazarı, benzersiz pazar talepleri ve potansiyeli ile küresel otomobil endüstrisinde önemli bir rol oynuyor. ‘Bir Yerde, Bir Yer İçin’ felsefesi doğrultusunda Chery, kullanıcıları doğrudan birbirine bağlayarak marka deneyimlerini geliştiriyor yerel istihdamı teşvik ederek bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını destekliyor. Chery'nin küresel faaliyetlerini sürekli geliştirerek, yerel bölgelerle iş birliğimizi daha da genişleteceğimize ve Orta Doğu'daki kullanıcılara daha kaliteli marka ve hizmet deneyimi sunmak için daha fazla ortakla birlikte çalışacağımıza, Orta Doğu bölgesinin daha da gelişmesi için daha fazla katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Chery için yeni bir kilometre taşı!

Chery, açılışla aynı anda bir başka önemli gelişmeyi daha kutladı. Marka, TIGGO 9 modelini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'te aynı anda pazara sundu. “Bir Adım Önde” konsepti ile üstün kaliteyi ve en güncel yenilikleri bir araya getiren TIGGO 9, markanın “Güvenlik En Üst Düzey Lüks” felsefesini izliyor. Bu üst düzey SUV, Chery’nin Orta Doğu'daki ürün yelpazesini genişletiyor ve premium araçlara yönelik artan talebe cevap veriyor. Orta Doğu Bölgesel Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nin resmi açılışı ve TIGGO 9 modelinin iki farklı pazarda eşzamanlı lansmanı, Chery’nin Orta Doğu’daki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı anlamına geliyor. Bu başarılar, Chery’nin küreselleşme stratejisine olan bağlılığını gözler önüne sererken, gelişmiş hizmet becerileri ve ürün mükemmelliğini vurguluyor. Chery, gelecekte yerel paydaşlarla ortaklıklarını güçlendirmek ve markanın Orta Doğu pazarındaki gelişimini yönlendirmek için bu ileri teknoloji ürünü Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nden yararlanacak.