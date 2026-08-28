Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Göztepe ile ligde 65. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 4 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 1 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk iki haftasında 4 puan alan Galatasaray, seyircisi önünde Göztepe'yi mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

65. randevu

Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 64 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 39 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa kazandı. 13 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 105 golüne, İzmir temsilcisi 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon iki sarı-kırmızılı ekip arasında oynanan maçları Galatasaray, 3-1'lik skorlarla kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray üst üste 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 defa galip geldi.

En son 1980 yılında berabere bitti

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son maçlarda beraberlik çıkmadı. İki takım arasında en son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonraki 22 müsabakanın 20'sini Aslan kazandı, Göz-Göz ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde 36 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 36 müsabakada 28 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Cimbom, sahasında en son Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Victor Osimhen'den 2 maçta 4 gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Ligin ilk haftasında Çorum FK ağlarını 2 kez havalandıran Osimhen, geçtiğimiz hafta da 2 gol, 1 asistle mücadele etti. 27 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Ligin en golcü takımı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı olan Galatasaray, bu performansını yeni sezonda da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 2 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve bu alanda ilk sırada. Aslan'da Victor Osimhen 4, Yunus Akgün ile Roland Sallai de 1'er gol sevinci yaşadı.

Aleksey Batrakov'un ilk maç heyecanı

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak. Batrakov, 25 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan transfer edildi.

Okan Buruk ile Stanimir Stoilov 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov bugüne kadar 4 kez rakip oldu. İki teknik direktör arasında geride kalan 4 müsabakayı da Buruk'un ekibi kazandı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.