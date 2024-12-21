Cep Telefonlarında Yeni Taksit Sınırı

Yeni düzenleme, yenilenmiş ürün niteliğindeki ve belirli fiyat aralığındaki cep telefonları için taksit sürelerini kısıtlıyor:

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları: Fiyatı 25 bin TL’yi geçen cihazlar için taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Fiyatı 25 bin TL’yi geçen cihazlar için taksit süresi sınırlandırıldı. Yenilenmiş olmayan cep telefonları: Fiyatı 20 bin TL’yi aşan telefonlar için de taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Taşıt Satışlarına Taksit Düzenlemesi

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri kademeli olarak düzenlendi:

400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay .

En fazla . 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay .

En fazla . 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay .

En fazla . 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay .

En fazla . 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak.

Tüketici Harcamalarında Kontrol Mekanizması

Yapılan bu düzenlemeler, tüketici borçlanmasının kontrol altına alınması ve piyasada finansal istikrarın sağlanması amacı taşıyor. Taksit sürelerinin sınırlandırılması, özellikle cep telefonu ve taşıt alımlarında borçlanma sürelerini kısaltarak bilinçli tüketimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Uygulama Ne Zaman Başlıyor?

Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Tüketiciler ve satıcılar, yeni kurallar çerçevesinde işlem yapacak.

Bu düzenleme, hem cep telefonu hem de taşıt piyasasında taksitlendirme uygulamalarında daha disiplinli bir sürecin başlamasına işaret ediyor.