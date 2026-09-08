Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun öncülüğünde 2024 yılında başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliği girişimi kapsamında Kuruluş İstişare Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk devletleri arasında bisiklet sporunun gelişimini desteklemek, sporcuların uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülkeler arasındaki dostluk ile sportif iş birliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen Türk Devletleri Bisiklet Birliği Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Ortak tarihi ve kültürel bağların, sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilir bir iş birliği modeline dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında ilk resmi girişim, 2024 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından başlatıldı. Bu tarihten itibaren Türk devletlerinin bisiklet federasyonlarını ortak hedefler etrafında buluşturacak yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve temaslar sürdürüldü. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan bisiklet federasyonu temsilcileri ile Türk Devletleri Teşkilatı temsilcileri katıldı. Toplantıya Azerbaycan'ı temsilen Halkla İlişkiler Başkanı Parviz Musayev, Kazakistan'ı temsilen Almatı Bisiklet Federasyonu Başkanı Bakhtiyar Mamyrov, Özbekistan'ı temsilen Genel Sekreter Hurshid Atakulov katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu heyetinde Başkan Emin Müftüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Cengiz ve Dr. Kenan Güler, Genel Sekreter Sedat Fırat, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar ile Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Çavuşoğlu yer alırken, Türk Devletleri Teşkilatı'nı Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Nuru Guluyev temsil etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından hazırlanan proje kapsamında, her üye ülkenin eşit biçimde temsil edileceği kapsayıcı bir yönetim yapısının oluşturulması öngörülüyor. Proje çerçevesinde ayrıca antrenör ve hakem eğitimi, sporcu gelişimi ve yarış organizasyonları gibi alanlarda teknik kurulların kurulması planlanıyor.

'Ortak köklerimizi ortak bir geleceğe taşıyoruz'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bugün İstanbul'da yalnızca yeni bir spor kuruluşunun temellerini konuşmuyoruz; ortak tarihimizden ve kültürel bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının gençleri için ortak bir gelecek kuruyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyım ve gerçekten duygulandım. Bisiklet, sınırları aşan; insanları, şehirleri ve ülkeleri birbirine yaklaştıran güçlü bir spor. Aynı dili, aynı duyguyu ve ortak değerleri paylaşan ülkelerimizin pedalların ritminde buluşması son derece anlamlı. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 2024 yılında attığımız ilk adımın bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın koordinasyonuyla somut bir kuruluş yol haritasına dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz; sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve genç yeteneklerimizin birlikte gelişeceği, bilgi ve deneyimin paylaşılacağı, uluslararası alanda güçlü ve saygın bir bisiklet ekosistemi oluşturmak. İstanbul'daki bu buluşmanın Bakü'de atılacak yeni adımlarla resmî bir yapıya kavuşacağına yürekten inanıyorum. Türk Devletleri Bisiklet Birliği, ortak köklerimizi ortak başarılara ve ortak bir geleceğe taşıyacaktır.'

İstanbul'daki istişare toplantısının ardından, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun öncülüğünde başlatılan çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı tarafından üye ülkeler arasında koordine edilerek ilerletilmesi planlanıyor.