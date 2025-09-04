Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can G.'nin beraber yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Çekmeköy’de savcıyı öldüren şahsın 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can G. (19) olduğu belirlendi. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Boğazından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren G.nin, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. G.’nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Suç aletiyle yakalandı

Saldırgan Mustafa Can G.nin, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.