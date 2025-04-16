2012 yılında Castrol’e yeni mezun programı kapsamında katılan Ekmekçiler, bugüne kadar satış, strateji ve pazarlama gibi birçok alanda sorumluluk üstlendi. Kariyeri boyunca Castrol’ün hem global hem de yerel organizasyonlarında görev alan Ekmekçiler; strateji geliştirme, marka ve ürün yönetimi, iletişim, OEM satışları ve segment bazlı teklif geliştirme konularında kapsamlı bir uzmanlık edindi.

Son olarak Veri Merkezi Sıvıları Pazarlama ve Ürün Müdürü olarak görev yapan Ekmekçiler, hızla büyüyen bu alanda Castrol ON markasının sıvı soğutma sistemlerindeki global pazarlama stratejisinin şekillendirilmesinde aktif rol oynadı. Yeni marka kimliği oluşturulmasından B2B pazarlama çalışmalarına, sektörel etkinliklerden sosyal medya girişimlerine kadar birçok alanda katkı sağlayarak Castrol’ün veri merkezi pazarında küresel marka bilinirliğinin artmasına destek oldu.

15 yılı aşkın deneyimiyle otomotiv ve pazarlama alanlarında güçlü bir birikime sahip olan Cansu Taç Ekmekçiler, yeni görevinde Castrol TUCA’nın pazarlama stratejilerine yön verecek.

1988 yılında İstanbul’da doğan Ekmekçiler, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi’nde Marka Stratejisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.