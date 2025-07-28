Çiftçi Hilmi Karaca, dört dönümlük arazide yetiştirdiği Süheyla kavununun veriminden umutlu. “Bu yıl 10 ton kavun hasadı yapmayı planlıyoruz. Kavunlarımız verimli, fiyatları da 25-30 TL arasında seyrediyor,” diye konuştu. Karaca, kavunun dibine naylon sererek ot çıkmasını önlediklerini ve bu yöntemle ürünün daha verimli olduğunu belirtti.

Kokarca zararlısına karşı ilaçlama yaptıklarını ifade eden Karaca, “Bu yıl kokarca zararı neredeyse hiç olmadı. Hem fındıkta hem sebze ve meyvelerde etkisini görmedik,” dedi.

Süheyla kavunun tadının farklı ve kendine özgü olduğunun altını çizen Karaca, “Tarladan pazara fiyat farkı oluyor, tarlada 25 TL iken pazarda 40 TL’ye kadar çıkabiliyor. Halk Süheyla kavununu tadından dolayı çok seviyor. Dış görünüşü kaba kabak gibi olsa da tadını bilen bir daha bırakmıyor. Yetiştirdiğimiz kavunları sadece Çarşamba’da değil, Trabzon, Rize, Sinop, Bayburt ve Ordu gibi çevre illere de gönderiyoruz,” diye ekledi.

Öte yandan, karpuz üreticileri ise bu yıl karpuzun fiyatından memnun değil. Karaca, “Karpuzun kilosu 4-5 TL civarında seyrediyor. Çok eken üretici zarara uğradı. Ben az ekim yaptığım için 7-8 TL’den satabiliyorum. Bu yıl karpuz verimi naylon serme sayesinde arttı, ot çıkmadığı için toprak daha verimli kullanılıyor. Bu sezon 15-17 ton karpuz bekliyoruz,” dedi. Ancak karpuzun işçilik ve fide maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle fazla ekim yapanların zarar ettiğini söyledi.

Genç çiftçilere de önerilerde bulunan Karaca, “Karpuz ve kavun yetiştiriciliğini gençler yapsın ama fazla alana girmesinler. Başka illerden sebze ve meyve alışverişi de olduğu için az ve doğru planlamayla çalışmak zarar riskini azaltır,” ifadelerini kullandı.