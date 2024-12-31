Vergi Muafiyetleri Genişledi

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam, gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarına da yansıdı. 2025 yılında tüm ücretliler, 47 bin 519,79 TL’ye kadar olan gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bu düzenleme, çalışanların maaşlarında dolaylı bir artış anlamına geliyor.

Yemek ve Yol Ücretlerinde Artış

Çalışanlara sağlanan günlük yemek ve yol bedelleri de güncellendi:

Yemek Parası: Günlük 170 TL olan yemek bedeli istisna tutarı, 240 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle aylık 6 bin 240 TL’ye kadar yemek ücreti vergiden muaf olacak.

Günlük 170 TL olan yemek bedeli istisna tutarı, 240 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle aylık 6 bin 240 TL’ye kadar yemek ücreti vergiden muaf olacak. Ulaşım Parası: Günlük 88 TL olan yol bedeli istisna tutarı, 126 TL’ye yükseltildi. Böylece aylık 3 bin 276 TL’ye kadar ulaşım bedeli vergiden istisna olacak.

SGK Primlerinde Önemli Değişiklik

Daha önce yemek kartı ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında belirlenen üst limit, 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, yemek kartı üzerinden yapılan ödemeler, üst sınır olmaksızın SGK primlerinden muaf olacak. Bu karar, hem işverenler hem de çalışanlar açısından daha esnek bir ödeme süreci sağlıyor.

Çalışanlar İçin Daha Fazla Sosyal Hak

Yeni düzenlemelerle çalışanların yemek ve ulaşım gibi sosyal ihtiyaçlarının daha rahat karşılanması hedefleniyor. Artan istisna tutarları, işverenlerin çalışanlarına daha yüksek sosyal ödemeler yapabilmesinin önünü açıyor.

Ekonomiye Etkileri

Bu düzenlemeler, çalışanların alım gücünü artırmayı ve işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Vergi muafiyetlerinin genişletilmesi, aynı zamanda iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni Dönemin Şifreleri: Refah ve Esneklik

2025 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemeler, çalışan haklarında iyileştirme ve ekonomik dengeyi koruma adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Hükümetin açıkladığı bu kararlar, çalışanların refahını artırırken iş dünyasının da daha esnek çözümler üretmesini sağlıyor.