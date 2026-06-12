Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerine göre, ülke genelinde şeftali üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 88 artarak 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 artışla 414 bin tona ulaşması öngörülüyor. Rekoltedeki bu büyük artış, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki bahçelerde dalların adeta üzüm salkımı gibi meyveyle dolmasına yol açtı. Ancak ağaçlardaki aşırı meyve yükünün kaliteyi düşürmesini engellemek isteyen üreticiler, meyveleri büyütebilmek amacıyla dallardaki fazlalıkları koparıp yere atarak seyreltme (tekleme) çalışmasına hız verdi. Yere dökülen tonlarca küçük meyve ise toprağa karışarak organik gübre işlevi görüyor.

Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, Hasanköy'deki 100 dönümlük arazisinde şeftali ve nektarin üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, bu sezon ağaçlarda eşine az rastlanır bir meyve yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi. Sadece 9 dönümlük bir parselde yer alan 360 ağaçta günlerdir tekleme yaptıklarını ifade eden Yıldırım, nektarinde meyve iriliğinin hem iç hem de dış pazarda en kritik faktör olduğunu vurguladı. Küçük kalan meyvelerin ekonomik değerinin bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, geçen yıl aynı bahçede 8-10 işçiyle 1,5 günde tamamladıkları tekleme işini, bu yıl aynı işçi sayısıyla 6-7 gündür sürdürdüklerini ve çalışmanın birkaç gün daha devam edeceğini söyledi. Yaz aylarında olumsuz bir hava koşulu yaşanmaması durumunda hasada başlayacaklarını ekledi.

Tekleme yönteminin uygulanmaması halinde ağaçların yükü taşıyamayacağını ve meyvelerin küçük kalarak pazar değerini tamamen yitireceğini belirten Mehmet Yıldırım, bu durumun üretici için doğrudan zarar anlamına geldiğini ifade etti. Seyreltme sayesinde ağaç başına yaklaşık 100 kilogram kaliteli ürün alarak söz konusu bahçeden 36 ton rekolte hedeflediklerini belirten Yıldırım, tekleme yapılmadığı takdirde ağaç başına verimin 75 kilograma düşeceğini kaydetti. Nektarinin hasat döneminde büyüklüğüne göre değer kazandığını ve ihracat kasalarındaki adet sayısına göre fiyatlandırıldığını hatırlatan Yıldırım, geçen yıl iri boy ürünleri kilogramı 80 liradan, daha küçük olanları ise 40 liradan alıcıya ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise bu yıl ilçe genelinde şeftali ve nektarin rekoltesinin yaklaşık 25 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Geçen yıl ilçe genelindeki üretimin iklimsel faktörler nedeniyle 15 bin ton civarında kaldığını anımsatan Dönmez, bu sezon hava şartlarının oldukça elverişli gitmesi sayesinde rekoltede çok ciddi bir artış yakalandığını belirtti.