Marmaris'te Tepki Çeken Dans Gösterileri Sonrası Restoran Mühürlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Uzunyalı sahilinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada yayılan dans gösterileri nedeniyle gündeme gelen restoran, Marmaris Belediyesi tarafından mühürlenerek faaliyetinden men edildi. Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaşın belediyeye şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme hakkında alınan idari karar doğrultusunda mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Polis Desteğiyle İşlem Tamamlandı

Edinilen bilgilere göre, zabıta ekiplerinin mühürleme işlemi sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine sevk edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri alırken, işlemler polis desteğiyle tamamlandı.

Denetim kapsamında işletmenin sahilde kullandığı şezlong, şemsiye ve çeşitli ekipmanlar da kaldırılarak belediye ekiplerince yediemine götürüldü.

Denetimler Sürecek

Marmaris Belediyesi, turizm sezonu boyunca kamu düzenini, sahil kullanımını ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde ilgili işletme hakkında ruhsat iptaline kadar varabilecek yasal süreçlerin işletilebileceğini ifade etti.