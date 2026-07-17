Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Uğur'un işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Oğuzhan Uğur’un "gerçek faydalanıcısı" olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Evinde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un ikametinde de polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada daha önce düzenlenen operasyonlarda, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Gündem olan açıklaması yeniden konuşuluyor

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuzhan Uğur, herhangi bir dernek veya vakıf olmadığını belirterek bağış toplama yetkisinin bulunmadığını ifade etmişti.

Uğur paylaşımında, deprem döneminde yaptığı yardımların kendi imkânlarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kamuoyunda oluşabilecek güven kaybına dikkat çekmiş ve soruşturmayı yakından takip ettiğini dile getirmişti.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.