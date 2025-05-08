Dünyanın bir numaralı elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. SEAL modelinin "Excellence" versiyonu ile büyük beğeni toplayan BYD, şimdi aynı sportif tasarımı 160 kW’lık yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli “Design” donanım seviyesiyle kullanıcılarına sunuyor. Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, Mayıs ortası itibarıyla BYD showroom’larında yerini alacak. Yeni BYD SEAL Design, lansman dönemine özel 1.850.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşteriler ile buluşacak.

Segmentinin ötesine geçen donanımları ve ileri teknolojisiyle öne çıkan BYD SEAL Design, Türkiye pazarında yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. Hem tasarım hem de teknolojisiyle beklentileri fazlasıyla karşılayan bu özel versiyon, elektrikli otomobil dönüşümünü daha erişilebilir hale getiriyor.

“Yeni BYD SEAL Design büyük ilgi gören bir başka modelimiz olacak”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, konuya ilişkin açıklamasında, “Elektrikli D segment sedan BYD SEAL modelimizi ilk defa Aralık 2024’te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu ‘AWD’ versiyonu ile satışa sunmuştuk. Satışta bulunduğu süre zarfında, Türkiye’nin en çok tercih edilen dört tekerlekten çekişli elektrikli sedan modeli olan SEAL, hem performansı hem de sportif tasarımı ile müşterilerimizden büyük beğeni topladı. Mayıs ayı itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye’ye özel olarak üretilen 160kW’lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel 1.850.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatına sahip BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz” dedi.

Performanstan ödün vermeyen verimlilik

Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile yalnızca 26 dakikada şarj edilebiliyor. Yeni SEAL Design, elektrikli mobiliteye konforlu bir geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için verimli ve dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

Zengin donanımlarla akıllı seçim

Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan BYD SEAL Design, 18 inçlik sportif jantlarıyla şıklığını koruyor. “Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak” üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah vegan deri ve açık mavi vegan deri olmak üzere iki farklı döşeme seçeneği ile sunuluyor.

Teknolojiden ödün vermeyen yeni BYD SEAL Design, sahip olduğu iç mekan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli dönebilir 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio premium ses sistemi gibi donanımlar, SEAL Design’ı sınıfının üstünde bir elektrikli sedan haline getiriyor.

Tasarımda iF Design Award Ödülü

BYD’nin D segmentindeki elektrikli sedan modeli SEAL, dinamik tasarımı yüksek performansla birleştiriyor. Aerodinamik gövdesi sayesinde, sadece 0.219 Cd’lik rüzgar direncine sahip SEAL, yüksek verimlilik, sessizlik ve performansı bir arada sunuyor.

Göz alıcı model okyanustan ilham alan tasarımıyla dikkati çekiyor. Üstün tasarımı inovasyon ile birleştiren bu tasarım aynı zamanda iF Tasarım Ödülü’nün de sahibi. İç mekanda da şıklığını sürdüren BYD SEAL premium malzemeleriyle sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

BYD Mobil Uygulaması ile bağlantılı sürüş deneyimi

BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEAL Design versiyonunda da bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracınızı anahtar taşımadan telefonunuz üzerinden açıp kapatmak mümkün.

Buna ek olarak BYD SEAL Design, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.

BYD SEAL Modeline Euro NCAP’ten tam not

BYD modelleri, gelişmiş teknolojilerinin yanı sıra sunduğu kapsamlı güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Fren Sistemi, Ön Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanları, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Adaptif Akıllı Hız Sabitleyici ve Çocuk Varlık Tespiti gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri; yolcu ve yaya güvenliğini en üst seviyede destekliyor.

BYD’nin güvenlik yaklaşımı, bağımsız Euro NCAP çarpışma testleriyle de tescillendi. Diğer BYD modellerinde olduğu gibi BYD SEAL de bu testlerden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik derecelendirmesini elde etti.