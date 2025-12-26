ABD ekonomisi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %4,30 büyüyerek %3,20 seviyesindeki piyasa beklentilerini aşarken, söz konusu performans son iki yılın en hızlı büyümesine işaret etti. Güçlü büyüme verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşabileceği algısını güçlendirse de, bu etkinin piyasalara yansımasının sınırlı kaldığı gözlendi.

ABD’de Kasım ayında sanayi üretimi aylık bazda %0,2 artış gösterirken, yıllık artış oranı %2,50 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise %76 seviyesinde kalarak uzun vadeli ortalamanın 3,5 puan altında seyretti. İş gücü piyasasında ise 20 Aralık ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 214 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu görünüm, tatil sezonuna bağlı dalgalanmalara rağmen işten çıkarmaların sınırlı olduğuna işaret etti.

Fed’den yeni faiz indirimleri beklentisi ve artan güvenli liman talebiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları sırasıyla 4.500 dolar ve 75 dolar seviyelerine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. ABD piyasalarının yıl sonu nedeniyle toplamda 1,5 gün kapalı olduğu haftada S&P 500 endeksi %3,13, Nasdaq 100 endeksi ise %4,09 yükseliş kaydetti.

Yurt İçinde TCMB Adımları ve Makro Veriler İzleniyor

Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile reeskont ve avans faiz oranlarında indirime gitti. Buna göre, reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık %38,75’e, avans işlemlerinde ise %39,75’e düşürüldü. Böylece her iki kalemde de belirgin bir gevşeme sağlanmış oldu.

TCMB verilerine göre 19 Aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 354 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında ise 203 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde TCMB’nin brüt rezervleri 192,30 milyar dolara, swap hariç net rezervleri ise 66,70 milyar dolara yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında aylık bazda %1,80 düşüşle 80,10 seviyesine gerilerken, güven kaybında hanehalkının mevcut maddi durumu ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerindeki zayıflama etkili oldu. Öte yandan 2026 yılı için asgari ücret %27 artışla 28.075 TL olarak açıklandı ve dolar bazında yaklaşık 655 dolar seviyesine yükseldi.

BDDK’nın bankalar ve finansal kuruluşlar için enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2025 yılı dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağını açıklaması da haftanın öne çıkan düzenleyici adımları arasında yer aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından BIST 100 endeksi haftayı %1,00, Katılım 100 endeksi ise %0,40 değer kaybıyla sürdürdü.

Önümüzdeki Haftanın Gündemi: Fed Tutanakları ve İç Veri Akışı

Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta Fed’in yayımlayacağı FOMC toplantı tutanakları yakından izlenecek. Güçlü büyüme verilerinin ardından tutanaklardan çıkacak mesajların, para politikasının geleceğine dair ipuçları vermesi bekleniyor. Yılbaşı tatili nedeniyle veri akışının sakin olduğu haftada, ABD’de açıklanacak Bekleyen Konut Satışları verisinin piyasalara etkisinin sınırlı kalacağı öngörülüyor. ABD piyasalarının 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacağı da hatırlatılıyor.

Yurt içinde ise İmalat PMI verisinin Kasım ayında 48,0 seviyesinde kalarak daralma bölgesinde bulunmasına rağmen, önceki aylara kıyasla toparlanma sinyalleri vermesi dikkat çekiyor. Haftanın önemli verileri arasında Dış Ticaret Dengesi (beklenti: -7,8 milyar dolar), İşsizlik Oranı ve Ekonomik Güven Endeksi öne çıkıyor. İşsizlik oranının %8,5–8,6 aralığında dengeli bir seyir izlediği görülüyor.

BIST 100 Teknik Görünüm

BIST 100 endeksinde teknik görünüm incelendiğinde, 11.400 seviyesinin güçlü bir direnç olarak çalıştığı ve bu seviyenin henüz aşılamadığı görülüyor. Bu bölgenin hacim destekli kırılması halinde alımların genele yayılabileceği ve tarihi zirve olan 11.605 seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Olası kâr satışlarında ise 11.250–11.100 bandı güçlü destek bölgesi olarak izleniyor. Yılbaşı tatili nedeniyle haftanın kalanında işlem hacminin görece düşük seyretmesi bekleniyor.