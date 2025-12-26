İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden, hurda toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook’ta gördükleri yatırım ilanına tıklamalarının ardından dolandırıcıların ağına düştüklerini anlattı. Çift, ilanda yer alan ve tanınmış kişilerin görüntüleri kullanılarak yapay zekâ ile hazırlanmış videoların kendilerini ikna ettiğini ifade etti.

“Masraf” Adı Altında Para Talep Ettiler

Kereci çifti, sözde yatırım sürecinin başlangıçta küçük meblağlarla ilerlediğini, daha sonra ise “dosya masrafı”, “sigorta bedeli”, “vergi borcu” ve “Merkez Bankası transferi” gibi gerekçelerle sürekli para istendiğini söyledi. Dolandırıcıların güven kazanmak için ekran paylaşımı yaptırdığını belirten çift, bu yöntemle banka hesapları ve kredi kartları üzerinden farklı kişiler adına para transferleri yapıldığını dile getirdi.

Kredi Çektirildi, Birikimler Alındı

Yaşadıkları süreci anlatan İsa ve Hale Kereci, sigortasız şekilde kredi çektirildiğini, birikimlerinin bulunduğu hesapların boşaltıldığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakın çevrelerinden borç para temin etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Tüm bu işlemler sonucunda toplam zararın yaklaşık 1,5 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Savcılığa Suç Duyurusu

Olayın ardından Samsun Adliyesi’ne giderek savcılığa başvurduklarını ifade eden Kereci çifti, sorumluların bulunmasını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmamasını istediklerini söyledi. Adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan Hale Kereci, vatandaşlara sosyal medyada karşılarına çıkan yatırım ilanlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, özellikle son dönemde yapay zekâ ile üretilmiş sahte videoların ve tanınmış isimlerin görüntülerinin kullanıldığı dolandırıcılık yöntemlerinde ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, “kesin kazanç”, “devlet destekli yatırım” gibi ifadeler içeren ilanlara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.