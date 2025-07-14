Büyükçekmece’de kısa sürede üçüncü kez belediye yönetimi değişmiş oldu.

İlk Gözaltı: Hasan Akgün

Yaklaşık 30 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Hasan Akgün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında 3 Haziran 2025’te gözaltına alınarak tutuklandı. Akgün, hakkında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde cezaevine gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İkinci Başkan: Ahmet Şahin de Tutuklandı

Akgün’ün görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Haziran 2025’te toplanan Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’nin adayı Ahmet Şahin, 22 oyla yeni başkanvekili seçildi. Ancak Şahin’in adı da aynı soruşturma kapsamında anılmaya başlandı. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin ifadelerine dayanarak hazırlanan iddialar nedeniyle gözaltına alınan Şahin, 8 Temmuz 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Üçüncü Seçim: Hakan Çebi Belediye Başkanvekili Oldu

Ahmet Şahin’in tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçimi yapılması talimatı verdi. 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılan oylamada CHP'nin adayı Hakan Çebi, Belediye Meclisi’nde yeterli çoğunluğu sağlayarak yeni başkanvekili seçildi. CHP, böylelikle Büyükçekmece’deki yönetim gücünü korumuş oldu.

Büyükçekmece Belediyesi’nde kısa süre içinde üç farklı başkan isminin görev alması, kamuoyunda “CHP’de kriz mi var?” sorularına neden olurken, parti içi kaynaklar bu sürecin geçici olduğunu ve hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirtiyor. Hakan Çebi’nin göreve başlamasıyla birlikte belediye yönetiminin yeniden istikrara kavuşması bekleniyor.

Türkiye’nin en uzun süre görev yapan belediye başkanlarından biri olan Hasan Akgün’ün tutuklanmasıyla başlayan süreç, aynı partiden iki farklı ismin de görevden alınmasıyla krize dönüştü. CHP’nin bu krizi atlatıp atlatamayacağı, önümüzdeki günlerde Çebi’nin performansı ve soruşturmaların gidişatıyla şekillenecek.