Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. 3, 4, 5 yaş sınıflarında 6 derslikte ve 120 öğrenci kapasitesiyle eğitime devam eden Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi’nde çocuklar tam güne yayılmış eğitim programlarında İngilizce, drama, rehberlik, modern dans gibi branş dersleri alarak kendilerini farklı alanlarda geliştirme imkanı buluyor.



"Bu senenin sonunda 14 tane kreş olacak’’

Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu memleketin tek meselesi eğitimdir. Onun dışındakilerin hepsi hikayedir. Onların hepsi gelip, geçicidir. Bütün zamanlar içerisinde bütün çocuklarımızı Cumhuriyetin aydınlık ışığında Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda eğitip, ülkenin yönetimini onlara teslim edebilirse bütün nesiller bu ülke Avrupa’daki o yüksek medeniyete gelmiş emperyalist güçlerin teknolojik seviyesine yükselirler. Emperyalist diyorum onlara. Çünkü bir ırkı yok ediyorlar şu anda Filistin’i, Gazze’yi yok ediyorlar. Onların tamamı emperyalisttir. Biz dünya insanlığına yön vermek durumunda olan Müslüman Türk milletiyiz. Kökenlerimizde barış yatar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek dünyayı selamlayan ve hiç değişmeyen mesajı gönderen tek liderdir. Biz de onun aydınlık yolunda, gösterdiği yolda hizmet etmeye devam ediyoruz. Siz kıymetli büyüklerimizle, parası olan, gönlü zengin olan vatandaşlarımızla okul yapmaya devam ediyoruz. 36, 37 tane okul yaptık. Bunların hepsi büyük okul. Bu kreşle beraber ilkokula başlamadan çocukları birinci sınıfın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz çok başarılılar. Şimdi 7 tane var. Allah nasip ederse bu senenin sonunda 14 tane olacak. Seçimden sonra göreve devam ediyorsak her mahallede en az 2,3 anaokulu, çocuk eğitim merkezi, kreş yapmaya devam edeceğiz. Bu çocukları eğiteceğiz. Bu memleketin geleceği çocuklara hepimiz gereken ehemmiyeti verirsek dünya, Türkiye ve bizden sonrakiler çok daha mutlu olacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Ne olur okul yaptırın"

Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi’nin bağışçısı Hatice Göksel herkesi okul yaptırmaya davet ederek şöyle söyledi: "Bu okulu yaptırdıktan sonra öyle şeyler yaşadım ki hiç unutamayacağım. O kadar çok bu anaokullarına ihtiyaç var ki bunu size bilhassa söylemek istiyorum. Ben anne olamadım. Bir çocuk yetiştiremedim. Ne olur varınızı, yoğunuzu verin okul yaptırın. Ben yalnız çalıştım. Yalnız alınan şeylerimi sattım. Okul yapılacak dedim ve o kadar ihtiyaç var ki anaokuluna anneler kapımda ağladılar benim. Lütfen birlik olalım. Hasan Bey çok destek olur bu konuda. Ben çok mutluyum."



"Okul ve aile iş birliği çerçevesinde projeler gerçekleştiriyoruz"

Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren Çocuk Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gülşah Nabacan, "Yuvam Büyükçekmece ailesi olarak yapımı devam eden kreşlerimizin yanı sıra 4 kreşlerimizde 24 derslikte 480 öğrenci kapasitesiyle eğitime devam etmekteyiz. Açılışını yaptığımız Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi’miz 6 derslikte 3, 4, 5 yaş sınıflarında 120 öğrenci kapasitesiyle eğitime devam ediyor. Bu merkezimizin bir özelliği var. Bu merkezimizde bulunan rehberlik birimimizde anne, baba kulübümüzle birlikte okul ve aile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir projeyle çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak çözümler üretmeye devam ediyoruz. Tüm sınıflarımızda akıllı tahtalarla ve güvenli giriş-çıkışlarımız için akıllı kart sistemleriyle ilerlediğimiz, teknolojik uygulamalarımız da mevcut. Ayrıca sabah 08.00’de başlayan akşam 17.30’a kadar süren tam güne yayılmış eğitim programlarımızda İngilizce, drama, rehberlik, modern dans gibi branş derslerimizle eğitim içeriğimizi zenginleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine özen gösteriyoruz. Bu sebeple gıda mühendisimizin denetiminde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olacak şekilde 3 öğün yemek hizmeti de sunmaktayız. Kreşlerimizde bulunan revirlerimizde de okul hemşiremiz hizmet vermekte. Oyun alanlarımız, çocuk parklarımız, meyve bahçelerimiz, kreş bostanlarımızla çocuklarımızın deneyim, beceri ve farkındalıkları gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri için hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.