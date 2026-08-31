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Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadele 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştığı belirtildi. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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