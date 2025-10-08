16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Ali Hiçdönmez ve 18 yaşındaki ağabeyi Hasan Hüseyin Hiçdönmez, anneannelerinin rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü, her gün Karacabey mezarlığında onun kabristanını temizleyerek hafifletmeye çalıştı. Zamanla çevredeki bakımsız mezarları da fark eden kardeşler, onları da gönüllü olarak temizlemeye başladı.

Muhammed Ali, süreci şöyle anlattı: “Başlangıçta sadece ninemizin mezarını temizliyorduk. Sonra yanındaki mezarları da görünce onları da temizlemeye başladık. Bu çalışmaları sosyal medyada paylaşmaya karar verdik ve çok güzel tepkiler aldık. Aldığımız destek bizi daha fazla mezar bakımı yapmaya teşvik etti. Elimizden geldiği kadar tüm mezarlığı temizlemeyi hedefliyoruz.”

Ağabey Hasan Hüseyin ise, “Anneannemizin mezarının başına her gün gelip dua ediyoruz ve temizliyoruz. Yanındaki bakımsız mezarları da görünce onları da temizlemeye karar verdik. Sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla paylaştığımız videolar çok güzel tepkiler aldı. Şu ana kadar onlarca mezarın bakımını yaptık, bazen çiçekler de dikiyoruz. Hedefimiz Karacabey mezarlığındaki tüm kabristanlara bakım yapmak,” dedi.

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlayan kardeşlerin paylaşımları, hem mezarlıklara karşı farkındalık yaratıyor hem de takipçilerden duygulu mesajlar alıyor. Özellikle bir bebek mezarının temizlenmesi videosu büyük ilgi gördü ve çok sayıda kişi kardeşleri tebrik etti.

Genç kardeşler, yaptığı bu örnek davranışla hem vefayı hem de toplumsal duyarlılığı bir araya getirerek Karacabey’de takdir topluyor.