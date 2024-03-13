Ramazan aylarının vaz geçilmezi hurma bu yıl da iftar ve sahur sofralarından eksik edilmiyor. Çoğu vatandaş Ramazan Ayı gelmeden önce hurma alışverişlerini tamamlarken, Eskişehir’de hurma satan esnaf en çok hangi çeşitlerin satıldığından bahsetti. Yumuşak, etli ve tatlı olmasıyla bilinen ancak kilosu 320 lira olan Medine ve 280 lira olan Kudüs hurmalarının fazla tercih edildiğini dile getiren esnaf, bu çeşitlerin yüksek fiyatlarına rağmen 1 haftada tükendiğini aktardı. Orta kalitede daha ucuz hurma çeşidi arayan vatandaşlara da öneride bulunan esnaf, kilosu 100 ile 140 lira arasında değişen Tunus ve Bağdat hurmalarını tavsiye etti.



“Fiyat olarak çok yüksekler ama tat olarak daha güzeller”

Eskişehir’de esnaflık yapan Recai Polat, bu yıl özellikle Medine ve Kudüs hurmalarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Bahsi geçen çeşitlerin fiyatlarının pahalı olduğunu ancak kaliteleri sebebiyle vatandaş tarafından daha fazla tercih edildiğini dile getiren Polat, “En çok Medine ve Kudüs hurmaları satıldı. Onlar bu sene güzel gitti. Medine ve Kudüs hurmalarının böylesine tercih edilmesinin en büyük sebepleri yumuşak, etli ve tatlı olmaları. Fiyat olarak çok yüksekler ama tat olarak daha güzeller. Medine hurmasının kilosu 320 lira, Kudüs hurmasının fiyatı ise 280 lira ama kaliteli oldukları için yüksek fiyatlarına rağmen çok satılıyorlar. Medine hurmamız 1 hafta içerisinde tükendi. Bizler orta kalite hurma arayan vatandaşlara ise Tunus ve Bağdat hurmalarını tavsiye ediyoruz. Bunların da kilosu 100 ile 140 lira arasında değişiyor” dedi.