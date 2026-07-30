Uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki yükseliş, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen fiyat revizyonlarına bir yenisinin daha ekleneceği ve bu kez artışın oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşebileceği öğrenildi.

Zam Miktarı Güncellendi: Artış 5 Lirayı Aşabilir!

Akaryakıt kulislerini hareketlendiren gelişmeyi Gazeteci Olcay Aydilek duyurdu. İlk aşamada 2,66 TL seviyelerinde konuşulan zam beklentisinin, piyasa şartlarındaki değişimle birlikte yukarı yönlü revize edildiği bildirildi.

Sektör temsilcilerinin aktardığı son verilere göre; motorinde ilk etapta 3 TL 71 kuruşluk bir çıplak zam gereksinimi oluştu. Ancak bu zammın bir kısmının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mekanizmasıyla karşılanmaması durumunda, pompaya yansıyacak doğrudan tutarın 5 TL sınırını aşabileceği ifade ediliyor.

İstanbul'da Rekor Seviye: Litre Fiyatı 80 TL'ye Dayanacak

Öngörülen zam artışının bu gece yarısı itibarıyla geçerli olması durumunda, akaryakıt fiyatlarında tarihi bir eşik geçilmiş olacak. Zamların pompaya tam yansıması halinde, özellikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ilk kez 80 TL bandını aşmış olacak.

30 Temmuz Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam öncesi büyükşehirlerdeki mevcut akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67.10 TL

Motorin: 77.21 TL

LPG: 31.19 TL Karsan, Elektrikli Mobiliteyi Üretimde Kullandığı Yenilenebilir Enerjiyle Destekliyor! İçeriği Görüntüle

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 66.94 TL

Motorin: 77.06 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara

Benzin: 68.06 TL

Motorin: 78.32 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir