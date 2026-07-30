Türkiye ekonomisinden istihdam tarafında sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından yayınlanan son verilere göre, Haziran 2026 itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %7,6 olarak gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Haziranda bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişiye geriledi.

Kadın ve Erkek İşsizlik Oranlarında Son Durum

Açıklanan verilerde cinsiyet bazlı dağılım dikkat çekici farkları ortaya koydu:

Erkeklerde işsizlik oranı: %6,5

Kadınlarda işsizlik oranı: %9,8

İstihdam Rekoru: 32 Milyon 733 Bin Kişi Çalışıyor

İstihdam edilenlerin sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artış göstererek 32 milyon 733 bin kişiye ulaştı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 seviyesine yükseldi.

Cinsiyete Göre İstihdam: İstihdam oranı erkeklerde %66,1 olurken, kadınlarda %32,0 seviyesinde kaydedildi. Kasko Poliçesinde Hasarsızlık İndirimi Nasıl Kazanılır? İçeriği Görüntüle

Genç Nüfusta İşsizlik Hızla Düşüyor

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranındaki sert düşüş gözlerden kaçmadı. Genç işsizliği bir önceki aya göre 1,8 puan birden azalarak %12,8 seviyesine çekildi.

Genç erkeklerde işsizlik: %10,4

Genç kadınlarda işsizlik: %17,3

Çalışma Süreleri ve Atıl İşgücü Oranı

TÜİK verilerine göre işgücü piyasasındaki diğer kritik göstergeler şu şekilde sıralandı:

Gösterge Haziran 2026 Verisi Aylık Değişim İşgücüne Katılma Oranı %52,9 +0,1 puan Haftalık Ort. Çalışma Süresi 42,5 saat +0,1 saat Atıl İşgücü Oranı %28,8 -2,0 puan

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2,0 puanlık belirgin bir düşüşle %28,8'e gerilerken; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %19,2 olarak hesaplandı.