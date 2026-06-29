Bölgesel ve uluslararası lojistik sektörünün önde gelen paydaşlarını bir araya getiren transport logistic & air cargo Shanghai 2026, 24–26 Haziran 2026 tarihleri arasında Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)'de başarıyla gerçekleştirildi.

Asya'nın lojistik, mobilite, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki en önemli ticaret fuarı olan organizasyonun 2026 edisyonu, tüm performans göstergelerinde önceki rekorlarını geride bıraktı. 52.000 metrekareyi aşan fuar alanında, 57 ülke ve bölgeden 939 katılımcı firma yer aldı. Bu sayı, bir önceki organizasyona (2024: 794 katılımcı) kıyasla %18'lik bir artış anlamına geliyor. Fuar ayrıca, 121 ülke ve bölgeden 47.031 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak, 2024 yılında kaydedilen 36.000 ziyaretçi sayısına göre %30'un üzerinde büyüme kaydetti.

Elde edilen bu yeni rekorlar, organizasyonun uluslararası ölçekte giderek artan cazibesini ortaya koyarken, Çin'in dünyanın en dinamik lojistik merkezlerinden biri olma konumunu da bir kez daha pekiştirdi.

Messe München bünyesinde düzenlenen transport logistic fuarlarının Global Endüstri Lideri Dr. Robert Schönberger, organizasyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"transport logistic & air cargo Shanghai 2026'nın, kesintisiz multimodal entegrasyonun en başarılı örneklerinden birini sergilemiş olmasından büyük gurur duyuyoruz. Fuar alanında yalnızca ürünleri sergilemekle kalmadık; hava, demiryolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığını uçtan uca birbirine bağlayan, olgunlaşmış ve entegre çözümleri de ziyaretçilerle buluşturduk."

"İşte fikirleri somut uygulamalara dönüştürmenin yolu budur. Uluslararası ve bölgesel sektör oyuncularını güçlendirerek, günümüz küresel ticaretinin ihtiyaç duyduğu güvenli ve dayanıklı tedarik zincirlerini birlikte inşa ediyoruz."

Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Evan Sha ise şu değerlendirmede bulundu:

"Multimodal taşımacılık kaynaklarını, ileri teknolojileri ve küresel ağları bir araya getiren transport logistic & air cargo Shanghai 2026, yalnızca ölçeğiyle değil; yarattığı somut değer, nitelikli büyüme ve sektörün dönüşümüne sağladığı katkıyla da öne çıkıyor."

Rekor büyüme ve güçlenen uluslararası cazibe

2026 yılında küresel katılım yeni bir rekora ulaştı. Uluslararası katılımcılar, toplam katılımcı profilinin yaklaşık %33'ünü oluşturdu. Fuar; Rusya, Kazakistan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Singapur, Almanya, Hindistan, Suudi Arabistan, Malezya ve daha birçok önemli ticaret pazarından gelen 47.031 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Organizasyonun küresel erişimini ortaya koyan önemli unsurlardan biri de Almanya, Singapur, Slovenya, Türkiye, Suudi Arabistan (NIDLP tarafından temsil edildi) ve Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) adına oluşturulan altı ulusal ve uluslararası birlik pavilyonunun fuarda yer alması oldu.

Bu prestijli katılım, yalnızca Çin ve genel olarak Asya pazarlarına duyulan uluslararası güveni ortaya koymakla kalmadı; aynı zamanda multimodal taşımacılık, sınır ötesi lojistik, dijital tedarik zincirleri ve akıllı lojistik teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümleri de ziyaretçilerle buluşturdu.

FIEGE Müşteri Etkinlikleri ve Pazarlama Müdürü Christin Grewe, fuarın önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için en önemli konu, Asya pazarına daha da yakınlaşmak. transport logistic Shanghai, yeni müşterilerle bir araya gelmemiz için son derece değerli bir platform sunuyor."

bremenports Pazarlama Müdürü Ronald Schwarze ise şunları söyledi:

"Müşterilerimizin beklenti ve görüşlerini dinleyerek pazarı daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz."

FESCO Transportation Group Uzak Doğu Bölge Merkezi Direktörü Alexander Rudenko da fuardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Müşterilerimizle birlikte karşılaştığımız bazı zorlukları ele aldık. Bu görüşmeler, gelecekte iş birliklerimizi daha da geliştirmek için güçlü bir temel oluşturuyor."

air cargo Shanghai rekor katılımcıya ulaştı

Sınır ötesi e-ticaretin, yüksek katma değerli üretimin ve zaman hassasiyetine sahip lojistik hizmetlerine yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte, air cargo Shanghai 2026 bugüne kadarki en büyük organizasyonunu gerçekleştirdi. Fuar, 15.000 metrekarelik sergi alanına ulaşarak bir önceki organizasyona kıyasla %150'lik dikkat çekici bir büyüme kaydetti ve bu genişleme nedeniyle etkinlik iki ayrı sergi salonunda düzenlendi.

Katılımcıların yaklaşık yarısını uluslararası firmalar oluştururken, bu güçlü uluslararası temsil, Asya-Pasifik ağlarının küresel hava kargo lojistiğindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Fuarı değerlendiren Cathay Pacific Airways Çin Anakarası Kargo Birimi Başkanı Wendy Ge şunları söyledi:

"Bir önceki organizasyona kıyasla air cargo Shanghai 2026, hem daha geniş bir ölçekte gerçekleştirildi hem de daha fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Ayrıca katılımcılar arasında çok daha yüksek bir ilgi ve heyecan gözlemledik."

Öte yandan, Hubei International Logistics Airport Havalimanı Sanayi Yatırımları Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Miaomiao Yu ise şu değerlendirmede bulundu:

"air cargo Shanghai 2026, küresel hava kargo tedarik zincirinin önde gelen oyuncularını bir araya getirerek, bizlere sektör temsilcileriyle tek bir platformda, yüz yüze ve kapsamlı etkileşim kurma imkânı sunuyor."

Entegre Avrasya çözümleriyle demiryolu taşımacılığı İvme kazanıyor

Kesintilere karşı dayanıklı ve istikrarlı kıtalararası tedarik zincirlerine yönelik talebin hızla arttığı bir dönemde, demiryolu lojistiği, 2026 organizasyonunun en hızlı büyüyen bölümlerinden biri olarak öne çıktı. China Railway Container Transport liderliğinde oluşturulan demiryolu taşımacılığı özel sergi alanı, 6.000 metrekarelik etkileyici bir büyüklüğe ulaştı.

RTSB Satış ve İş Geliştirme Genel Müdürü Dmitrij Hasenkampf fuarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Fuar her yıl daha da büyüyor. Farklı sektörlerden karar vericilerle tek bir platformda buluşma fırsatı sunduğu için burada yer almaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz."

DB Cargo Transasia Blok Tren Satış Direktörü Gelb Shilov ise şunları söyledi:

"Mevcut ve gelecekteki projelerimizi değerlendirmek için bu platformu her zaman etkin bir şekilde kullanıyoruz."

Bu özel fuar alanı, önde gelen yurt içi iç liman platformları ile uluslararası demiryolu taşımacılığının lider operatörlerini başarıyla bir araya getirdi. Bu güçlü katılım, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin tedarik zinciri güzergâhlarının çeşitlendirilmesi, Avrasya ticaret bağlantılarının istikrara kavuşturulması ve maliyet etkin, çevre dostu lojistik koridorlarının geliştirilmesi açısından taşıdığı stratejik önemi somut biçimde ortaya koydu.

Karayolu Taşımacılığı Özel Alanı ile Lojistik Dijitalleşme ve Akıllı İnovasyon Alanı

Teknoloji odaklı çözümlerin sektöre kazandırdığı dönüşümü ve sürdürülebilir, çevre dostu lojistik anlayışına geçişi gözler önüne serdi. Düşük karbonlu kalkınmaya yönelik ulusal stratejilerle uyumlu olarak hazırlanan bu özel alanlar; posta ve e-ticaret lojistiğinin önde gelen şirketlerini, otonom sürüş teknolojilerinin öncülerini, yenilikçi teknoloji girişimlerini ve ticari araç sektörünün lider üreticilerini bir araya getirdi.

Care-Way Hi-Tech Service Genel Müdür Yardımcısı Kaiwen Xu, fuarın sağladığı katkıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"transport logistic Shanghai, bize önemli bir katma değer sağlıyor ve farklı sektörlerden paydaşlarla iş ağı kurmamızı kolaylaştırıyor."

China Postal Lojistik Departmanı Endüstriyel Müşteriler Birimi Başkanı Zhilong Sun ise şu ifadeleri kullandı:

"Fuar, yeni ürünlerini ve yenilikçi uygulamalarını sergileyen güçlü bir uluslararası katılımcı profiline ev sahipliği yaptı. Profesyonel ziyaretçi kalitesi de son derece yüksekti ve bu sayede küresel iş ortaklarımızla kapsamlı iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulduk."

G7 Connect Pazarlama Direktörü Yayun Guo ise şunları söyledi:

"Bu fuar, Çin'in lojistikte dijitalleşme alanındaki öncü gelişmelerini daha geniş bir kitleye tanıtmak için bize mükemmel bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda ziyaretçilerin, yapay zekânın lojistik sektöründeki yenilikçi uygulamalarını ve gerçek hayattaki kullanım örneklerini yakından deneyimlemelerine de imkân sağlıyor."

Üst düzey forumlar, tedarik zincirinin geleceğine yön verdi

Sektörde geleceğe odaklanan fikir alışverişini teşvik etmek amacıyla; yapay zekâ uygulamaları, akıllı ve otonom sistemler, hava kargo, demiryolu taşımacılığı, multimodal taşımacılığın optimizasyonu ve tedarik zinciri dayanıklılığı gibi temel başlıklara odaklanan 26 üst düzey forum düzenlendi.

Forumlarda sektör uzmanları, şirket yöneticileri ve kurum temsilcileri bir araya gelerek, küresel lojistik sektörünün karşı karşıya olduğu temel zorlukları ve ortaya çıkan yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldı. Organizasyon boyunca gerçekleştirilen oturumlar, fuarın yüksek dinamizmini, sektörel önemini ve geleceğe yönelik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Bir sonraki transport logistic & air cargo Shanghai, 27–29 Haziran 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.