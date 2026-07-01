Erzurum’un önde gelen turizm taşımacılığı firmalarından Şampiyon Turizm ile Türkiye’nin köklü şirketlerinden Acarsan Holding, araç filolarını Volkswagen Crafter Servis 16+1 modelleriyle genişletti.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık, turizm ve lojistik sektörlerinin önde gelen firmalarıyla gerçekleştirdiği filo iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda toplam 24 adet Volkswagen Crafter Servis 16+1 model aracın teslimatı gerçekleştirildi. Teslimat kapsamında Şampiyon Turizm filosuna 6 adet, Acarsan Holding filosuna ise 18 adet Volkswagen Crafter Servis 16+1 aracı katıldı. Böylece her iki firma da filolarını Volkswagen Ticari Araç'ın konforlu, güvenli ve yüksek verimlilik sunan Crafter Servis modeliyle güçlendirdi.

Şampiyon Turizm için gerçekleştirilen teslimat töreni, Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç ve Volkswagen Yetkili Satıcısı Erz iş birliğiyle düzenlendi. Törene Şampiyon Turizm’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Ovat ve Başkan Yardımcısı İbrahim Ovat katıldı. Araçlar, Volkswagen Yetkili Satıcısı Erz Satış Müdürü Seher Caymaz ve Satış Yetkilisi Vahdettin Tatar ile Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Cemal Olgun tarafından teslim edildi.

Acarsan Holding’in teslimat töreni ise, Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç ve Volkswagen Yetkili Satıcısı Şahintaş iş birliğiyle gerçekleştirildi. Törende Acarsan Holding’i temsilen Filo ve İkinci El Satış Direktörü Selim Coşkun yer aldı. Araçlar, Volkswagen Yetkili Satıcısı Şahintaş Satış Müdürü İbrahim Alıcı ve Satış Yetkilisi Fatih Kürüz ile Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Cemal Olgun tarafından teslim edildi.

Her iki teslimat töreninin sonunda, Volkswagen Ticari Araç tarafından şirketler arasındaki güçlü iş birliğini simgeleyen plaketler takdim edildi.

Şampiyon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Ovat, sektörde kalitesi, güvenliği, konforu ve ekonomisiyle öne çıkan Volkswagen Crafter’ı; yüksek teknolojisi, düşük yakıt tüketimi, sürüş konforu ve yüksek ikinci el değeri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.

Acarsan Holding yetkilileri de Volkswagen Crafter’ın gelişmiş teknolojisi, özellikle otomatik şanzımanlı versiyonlarında sunduğu düşük yakıt tüketimi, güvenlik ve yüksek ikinci el değeri gibi avantajların tercih sebepleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kuruluşu 1995 yılına dayanan Şampiyon Turizm, modern filosu, deneyimli personeli ve hizmet kalitesiyle Türkiye genelinde personel, okul, havaalanı ve VIP transfer hizmetleri sunuyor. 1977 yılında kurulan Acarsan Holding ise inşaat, enerji, lojistik ve filo kiralama başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Volkswagen Ticari Araç, Crafter modeliyle sunduğu güvenlik, konfor, verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sayesinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin filo tercihi olmaya devam ediyor.