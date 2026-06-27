Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal fayda programlarından biri olan “Her Kızımız Bir Yıldız” 22 yaşına girdi. Program, 2004 yılında Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle uygulamaya alındı. Program kapsamında bugüne kadar 63 ilde 7 binden fazla kız öğrenci desteklendi, 20 binden fazla burs imkanı sağlandı. Kişisel ve mesleki gelişim programları, mentorluk desteği ve kültürel etkinlikler aracılığıyla bursiyerlerin hayata daha donanımlı bireyler olarak katılmaları hedefleniyor.

Program, her yıl 750 lise öğrencisi ve yaklaşık 250 üniversite öğrencisi olmak üzere 1.000 kız öğrenciye burs desteği sağlıyor. 2026 yılında programdan faydalanan üniversite öğrencilerinin yüzde 20’si mühendislik, yüzde 14’ü tıp, yüzde 11’i öğretmenlik alanlarında eğitim alıyor.

Süer Sülün: “Bugün burada, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programımızın İstanbul ziyaretinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum ama bir taraftan da hüzünlüyüm.”

“Her Kızımız Bir Yıldız” programının 22’nci yıl dönümünde konuşan ve Temmuz ayı sonu itibarıyla emekliliğe ayrılacak olan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Bugün burada, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programımızın İstanbul ziyaretinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum, ama bir taraftan da hüzünlüyüm. 22 yıl önce “Sürdürülebilir bir gelecek, ancak kadının hayatın her alanında eşit ve güçlü bir şekilde yer almasıyla mümkündür" diyerek bir yola çıktık. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliğimizin sonucu olarak, 22 yılda 63 ilden 7000’i aşkın öğrencimizin eğitim yaşamına dokunduk. İnanıyorum ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Mercedes-Benz Türk, bu ülkenin parlayan yıldızlarını desteklemeye ve onların yolunu açmaya aynı kararlılıkla devam edecek. Bu benim sizlerle son bir araya gelişim olsa da, aklım ve kalbim her zaman burada, sizlerle, Yıldız Kızlarımızla olmaya devam edecek.” dedi.

Miray Demirel: “Genç kızlarımızın yaşamlarında kalıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm yaratabilmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz.”

Projenin pek çok genç kızın yaşam yolculuğunda çok değerli bir iz bıraktığını dile getiren Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel konuşmasında şunları aktardı: “Her Kızımız Bir Yıldız” programımızla, genç kızlarımızın yaşamlarında kalıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmayı hedefliyoruz. 2004 yılında eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla çıktığımız bu yolda; kızlarımızın eğitimine, hedeflerine ve geleceğine destek verirken, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayan çalışmalar yürüttük. 15 yıldır düzenlediğimiz ‘Geleneksel İstanbul Ziyareti’ kapsamında 350’den fazla öğrencimizi İstanbul’da ağırladık. Bu yıl da farklı şehirlerden gelen 25 Yıldız Kızımızın yanı sıra, bir zamanlar bu projeye küçük yaşlarda katılan; bugün kendi alanlarında büyüyen, gelişen, üreten ve ilham veren mezun genç kadınlarımız da aramızda. Bugün ayrıca, bu anlamlı yolculuğun en güçlü destekçilerinden biri olan değerli İcra Kurulu Başkanımız Süer Sülün de, Yıldız Kızlarımızla olan buluşmamızda son defa bizimle birlikte. Kendisi, görev süresi boyunca ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programına gönülden verdiği güçlü desteğiyle, projemizin daha da büyümesine, güçlenmesine önemli katkılar sağladı. Kızlarımızın hayatına dokunan bu yolculukta bıraktığı izler ve sunduğu vizyon için kendisine gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel: “Bu projenin en önemli yanı sürdürülebilirliği.”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise “Ülkemizde de dünyada da kız çocukları eğitim başta olmak üzere yaşamın birçok alanında eşitsizlikler yaşıyor. Okul yaşında olup okula gidemeyen binlerce kız çocuğu var. ÇYDD ve Mercedes-Benz Türk, 22 yıldır kız çocuklarına eğitim desteği veriyor. Bu projenin en önemli yanı sürdürülebilirliği. Mercedes-Benz Türk’ün verdiği bu destek bizler için çok değerli. Birlikte bu yola, kararlılıkla devam edeceğiz. 2025-2026 döneminde 750 lise öğrencisi 204 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 954 öğrencimize destek olunmuştur. Bu öğrencilerimizden 209 lise öğrencimiz ile 70 üniversite öğrencimizi mezun edeceğiz.“ açıklamasında bulundu.

Rakamlarla Mercedes-Benz Türk Sosyal Fayda Programları

Mercedes-Benz Türk, “Her Kızımız Bir Yıldız”ın yanı sıra “Mühendisliğin Yıldızları” programı kapsamında, bugüne kadar 31 kadın mühendis adayına burs desteği sağladı. EML’miz Geleceğin Yıldızı projesiyle bugüne kadar 30 ilde 33 okulda Mercedes-Benz Laboratuvarı kuruldu. 5 bine yakın genç uygulamalı eğitimle buluştu. 3000 binden fazla öğrenci mezun oldu. 2025 yılında mezun olan öğrencilerin %82’si Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kadın istihdamına yönelik yürütülen “Kadın Kaynak Operatörlüğü Meslek Edindirme”, ”Kadın Kaynak Operatörlüğü Meslek Edindirme”, “Kaynak Benim İşim”, “Üretim Benim İşim” programlarıyla kadın saha çalışan oranı son iki yılda iki katından fazla arttırıldı.