Renault Trucks Türkiye, taşımacılık profesyonellerine sunduğu ürün gamını Renault Trucks Master Red EDITION ile genişletiyor. Bu yeni yapılanma ile Renault Trucks Türkiye, özellikle ticari kullanıcılar ve filo müşterilerine yönelik uzmanlığıyla hafif ticari araç segmentinde de çözüm sunarak ticari araç pazarındaki erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa'da Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede başarıyla uygulanan bu yapı, Türkiye'de de profesyonel müşterilere daha kapsamlı çözümler sunacak.

n "Ticari araç kullanıcılarına tek noktadan daha kapsamlı çözümler sunacağız"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; "Renault Trucks olarak müşterilerimizin iş süreçlerini ve operasyonel ihtiyaçlarını yakından tanıyoruz. Bugün ağır ticari araç müşterilerimizin önemli bir bölümü aynı zamanda hafif ticari araç filosuna da sahip. Renault Trucks Master Red EDITION'ın Türkiye’de ürün gamımıza katılmasıyla birlikte müşterilerimize ihtiyaç duydukları çözümleri tek çatı altında sunabilecek, iş ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz" diyerek ekliyor;

"Bu adım sadece ürün gamımızın genişlemesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ticari araç alanındaki uzmanlığımızı, satış sonrası hizmetlerimizi ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımımızı hafif ticari araç segmentine de taşıyoruz. Hedefimiz; müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize eden, iş sürekliliğini destekleyen ve uzun vadeli değer yaratan çözümler sunmak."

n Farklı ticari kullanımlara uygun ürün gamıyla satışa sunuluyor

Renault Trucks Türkiye, ilk etapta Master Red EDITION'ın şasi kabin ve panelvan versiyonlarını satışa sunacak. Farklı gövde seçenekleri, uzunlukları ve teknik özellikleri sayesinde bir çok ticari kullanım alanının beklentilerine yanıt veren model ailesi; ihtiyaca yönelik üstyapı çözümleriyle lojistikten dağıtıma, belediye hizmetlerinden saha operasyonlarına kadar geniş bir sektör yelpazesinde kullanılabiliyor.

n Toplam sahip olma maliyetini düşüren çözümler: Bakım periyotları 30.000 km

Profesyonel kullanıcılar için satın alma maliyetinden çok, toplam sahip olma maliyeti belirleyici kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

Renault Trucks tarafından sunulan Master Red EDITION modellerinde bakım periyotları, 30.000 kilometre olarak planlanıyor. Daha uzun bakım aralıkları sayesinde servis ziyaretlerinin azaltılması hedeflenirken, aracın operasyon dışında kaldığı süre de minimuma indiriliyor. Böylece işletmeler, operasyonel sürekliliklerini daha verimli şekilde sürdürürken, toplam sahip olma maliyetinde önemli avantaj elde ediyor.

Renault Trucks ayrıca Renault Trucks Finansal Hizmetler kapsamında sunduğu finansman çözümleri ile esnek satın alma olanakları sağlarken ikinci el hizmetleriyle müşterilerine araç yaşam döngüsü boyunca katma değer sunmayı hedefliyor.

n 3 yıl / 160.000 kilometre garantiyle güvence altında

Renault Trucks Master Red EDITION modelleri, 3 yıl veya 160.000 kilometre üretici garantisiyle satışa sunuluyor.

Garanti süresi boyunca üretim kaynaklı oluşabilecek arızalarda parça ve işçilik desteği sayesinde işletmeler için öngörülebilir maliyet avantajı sağlanıyor.

30.000 kilometrelik bakım aralıklarıyla birleşen bu garanti yapısı, servis ziyaretlerini azaltırken araçların operasyon dışında kaldığı süreyi minimum seviyeye indiriyor ve işletmelerin operasyonel sürekliliğini destekliyor.

n Ağır ticari uzmanlığı artık hafif ticari araçlarda

Renault Trucks Master Red EDITION müşterileri, Renault Trucks'ın ağır ticari araç alanındaki uzmanlığından, yaygın satış ve servis ağından ve profesyonel satış sonrası hizmetlerinden de yararlanacak.

Ticari araç kullanıcıları için zamanın değerinin farkında olan Renault Trucks; uzman teknik kadrosu, hızlı servis anlayışı ve operasyon odaklı hizmet yaklaşımıyla araçların mümkün olan en kısa sürede yeniden yola çıkmasını hedefliyor.

Renault Trucks Master Red EDITION; bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş güvenlik sistemleri, düşük toplam sahip olma maliyeti, 3 yıl garanti süresi, uzun bakım aralıkları ve kapsamlı satış sonrası hizmetleriyle profesyonel kullanıcıların iş süreçlerine değer katarken, Renault Trucks'ın müşterilerine sunduğu çözüm ekosistemini de daha da güçlendiriyor.