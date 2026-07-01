Suriye Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından anayasal yetkileri kapsamında atanan tamamlayıcı üçte birlik kontenjan da dahil olmak üzere Halk Meclisi üyelerinin isimlerini açıkladı.

Suriye'de devrik lider Beşar Esad rejiminin ardından başlayan geçiş sürecinin önemli aşamalarından biri daha tamamlandı. Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Yargıç Muhammed Taha el-Ahmed bugün başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından anayasal yetkiler doğrultusunda çıkarılan 2026 yılı 143 sayılı resmi kararnameyi kamuoyuna duyurdu. Kararnameyle birlikte, bizzat Ahmed eş-Şara tarafından belirlenen ve meclis koltuklarının üçte birini oluşturan 'Tamamlayıcı Üçte Birlik Kontenjan' kapsamındaki 70 milletvekilinin ataması resmiyet kazandı.

Komite Başkanı el-Ahmed, Esad rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez toplanacak olan yeni Halk Meclisi'ni, 6 Temmuz Pazartesi günü ilk oturumunu gerçekleştirmek üzere genel kurula çağırdı. Muhammed Taha el-Ahmed'in açıklamasına göre; Halk Meclisi'nin bu tarihi açılış oturumunda tüm milletvekilleri yasal bağlılık yeminini edecek, ardından meclis başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek ve meclis iç tüzüğünü hazırlayacak özel komisyon kurulacak. Anayasal Beyanname uyarınca, yeni parlamentonun görev süresi uzatılabilir olmak kaydıyla 30 ay (2,5 yıl) olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından belirlenen listelerin herhangi bir mezhepsel veya etnik kotaya dayanmadığını; tamamen liyakat ve ulusal şahsiyetlerin ağırlığına göre şekillendiğini belirten el-Ahmed, listenin 'vatanın hafızasına bir vefa duruşu' olduğunu ifade etti.

'Esad döneminde tutuklanan 13 isim atananlar arasında yer aldı'

Halk Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Hamza Şamut ise kontenjanın yapısal dağılımına dair verileri paylaştı. Şamut, atanan 70 isimden 55'inin erkek, 15'inin kadın olduğunu; bunlardan 23'ünün kanaat önderi, 47'sinin ise akademisyen ve uzman kadrolardan oluştuğunu açıkladı. Şamut'un bildirdiğine göre; listede ayrıca 12 yüksek lisans, 17 doktora mezununun yanı sıra Esad döneminde tutuklanan 13 isim ile 5 engelli vatandaş, şehit yakınları ve kimyasal saldırı mağdurları da yer aldı.

Muhammed Hamza Şamut, Kürt toplumunun ise meclisin asli bir unsuru olarak temsil edildiğini aktardı.

'Listede ünlü oyuncu Rozina el-Lazkani de yer aldı'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın meclise kazandırmak üzere seçtiği listede, muhalefetin eski Ulusal Koalisyon Başkanı Enes el-Abde, siyasi figürlerden Hasan İbrahim Duğeym, Hüda Abdülbasit Atasi, 'Onur Misafirhanesi' temsilcisi Leys Vahid el-Belus, Şeyh Musab Halil Şeyh Cedan el-Hefel ve ünlü oyuncu Rozina el-Lazkani gibi isimler yer alıyor. Listede 70 milletvekilinin illere göre coğrafi dağılımı ise 'Halep 14, Haseke 7, Humus 6, Deyrizor 6, Şam 5, Şam Kırsalı 5, Hama 5, İdlib 5, Dera 4, Lazkiye 4, Rakka 3, Süveyda 2, Tartus 2 ve Kuneytra 2' olarak netlik kazandı.

Esad eş-Şeybani, Suriye halkını tebrik etti

Gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani, parlamentonun eksiksiz şekilde tamamlanmasından ötürü Suriye halkını tebrik etti. Eş-Şeybani, bu tarihi adımın, Suriye devletinin tüm zorlukları aşarak kurumlarını 'Yeni Suriye' vizyonu doğrultusunda etkin ve güçlü bir şekilde inşa etme kararlılığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.