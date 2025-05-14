Brisaspor Bisiklet Takımı, başarılarına yenilerini ekleyerek hem uluslararası arenada hem de yurt içi yarışlarda adından söz ettirdi. Takım, 09-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Uluslararası Ankara MTB Cup C-2 Dağ Bisikleti Yarışı'nda üç birincilik elde ederken, 5 Mayıs'ta Bursa'da yapılan Okullar Arası Bisiklet Yarışmaları'nda da kürsünün ilk iki basamağını domine etti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ankara MTB Cup C-2 Dağ Bisikleti Yarışı'nda Brisaspor rüzgarı esti. Zorlu parkurlarda pedal çeviren sporculardan Büyük Erkekler kategorisinde Emre Yavuz, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Bayanlar kategorisinde ise Azize Bekar, üstün bir performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Genç Bayanlar kategorisinde ise Emine Irmak Sezer, şampiyonluk ipini göğüsleyerek takımına üçüncü altın madalyayı kazandırdı.

Ankara'daki uluslararası başarının yanı sıra Brisaspor'un genç yetenekleri de Bursa'da düzenlenen Okullar Arası Bisiklet Yarışmaları'nda önemli dereceler elde etti. 5 Mayıs'ta gerçekleşen yarışlarda Eymen Şen birinci olurken, Ali Rıza Toker ise ikinciliği elde ederek Brisaspor'un altyapıdaki gücünü bir kez daha kanıtladı