Firma sahibi Emrah Bostancıoğlu, şehir içi projelerde çevreye duyarlı olmayı ön planda tuttukları için bu ürünü tercih ettiklerini belirterek “Hidrolik kapakların sunduğu sessiz çalışma avantajı, şehir içinde daha sessiz ve konforlu bir kullanım sunuyor. Bu yıl açmayı planladığımız beton santrali ile iş hacmimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Santralin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut filomuzda bulunan Meiller damper sayımızı artırmayı planlıyoruz. Meiller’i tercih etme nedenimiz, kalitesi ve zorlu koşullara dayanıklılığı ile sergilediği üstün performans“ şeklinde konuştu.

Römork, yarı römork ve damper üretiminde sektörünün öncü markalarından biri olan Meiller, Türkiye’deki faaliyetlerini Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde sürdürüyor. Yüksek kalite standartları, dayanıklılık ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken Meiller, ağır yük taşımacılığı yapan işletmelerin vazgeçilmez çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.