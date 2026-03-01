Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlar nezdinde alınmış veya değerlendirme aşamasında herhangi bir karar bulunmadığı vurgulandı. Paylaşımların, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğu ifade edilerek, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız içerikler hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Kamuoyuna, finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.

Mehmet Şimşek’ten destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, DMM’nin açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Şimşek, ekonomiye olası etkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu ve şoklara karşı dirençli yapısını daha önce de ortaya koyduğunu ifade eden Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürmesi için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.