7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduklarını söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edecekleri gelirin en az yüzde 85’ini yeni ve devam eden projelerin finansmanında kullanacaklarını açıkladı. Luxera GYO paylarının katılım endeksine uygun olduğunu vurgulayan Taş, “Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışıyla değil; düzenli temettü dağıtımıyla da kazanç sağlamayı, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılık hedefimizle güvenilir bir pasif gelir modeli sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Köklü geçmişinden gelen tecrübesini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO, halka arz oluyor. Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart tarihlerinde, pay başına fiyat ise 12,05 TL olarak belirlendi. Luxera GYO hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacak. Halka arzda payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılar

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyet başlayan ve Mayıs 2024’te GYO dönüşüm sürecini tamamlayan Luxera GYO’nun İstanbul’un merkezi lokasyonlarında inşa ettiği konut ve ticari alanlardan oluşan projeleriyle Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak konut alanında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Taş, “GYO dönüşümünü gerçekleştirmeden önce Luxera Residence’ı, ardından Luxera Meydan, Luxera Güneşli ve Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdik. Bu projelerle birlikte bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik. Projelerimizin her biri bulunduğu bölgede yaşam kalitesini yükselten, yerel ekonomiye katma değer sağlayan ve yatırımcıya sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılardır” dedi.

Portföy büyüklüğü 7 milyar TL’yi aşıyor

Şu anda devam eden 3 projenin yanında 2 yeni projeye daha başladıklarını kaydeden Taş, “Her biri bulunduğu bölgenin dinamiklerine özel olarak geliştirilmiş, mimarisi ve fonksiyonlarıyla dikkat çeken projelerimizden Luxera Towers, Basın Ekspres’te modern şehir yaşamına uygun bir karma proje olarak konumlanıyor. Proje 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir’in yenilikçi ve doğal yaşam temalı projelerinden biri olan Luxera Nevbahar Life’da 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Kısa süre önce lansmanını gerçekleştirdiğimiz Luxera Topkapı ise modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu bir araya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan Luxera Topkapı’da 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazaları bulunuyor” diye konuştu.

İki yeni projede de planlanma aşamasını tamamlayıp ön talep dönemini başlattıklarını söyleyen Ramazan Taş, “Sultanbeyli’de projelendirdiğimiz Luxera Sultanbeyli projesi, 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir’de hayata geçireceğimiz Luxera Nevbahar Suites ise 79 konut 9 ticari üniteden oluşuyor. Şirketimizin toplam portföy büyüklüğü ise 7 milyar TL’yi aşıyor” açıklamasında bulundu.

Güçlü yurtiçi ve yurtdışı satış organizasyonuyla ayrışan büyüme modeli

Luxera GYO’nun satış performansının istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Yurtiçindeki etkin satış organizasyonumuzun yanı sıra, yurtdışında kurduğumuz güçlü acente iş birlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsurdur.

Yurtiçi pazardaki güçlü konumumuzu korurken, uluslararası iş birliklerimizi de kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetiyoruz. Amacımız; sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmektir.”

Katılım endeksine uygun

Luxera GYO’nun faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil; düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz.”

Halka arz gelirini yeni ve mevcut projelerin finansmanında kullanacak

Luxera GYO’nun kurumsal kimliğinin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini kaydeden Ramazan Taş, şunları söyledi:

“Attığımız bu önemli adımla birlikte bilinirliğimizin ve tanınırlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz. Halka arzımız aynı zamanda şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO’dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için en yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz.”