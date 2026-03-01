Market–üretici fiyat farkı yüzde 229,7’ye ulaştı

Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 229,7 ile karnabaharda görüldüğünü belirten Bayraktar, karnabaharı yüzde 226,7 ile marul, yüzde 223 ile kuru soğan ve yüzde 218,7 ile pırasanın takip ettiğini söyledi.

Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre:

Üreticide 12,36 lira olan karnabahar markette 40,75 liraya,

16,29 lira olan marul 53,20 liraya,

4 lira olan kuru soğan 12,92 liraya,

16,18 lira olan pırasa 51,58 liraya satıldı.

Karnabahar ve marul 3,3 kat; kuru soğan ve pırasa ise 3,2 kat fazlaya tüketiciye ulaştı.

Markette 41 ürünün 28’inde artış

Şubat ayında markette 41 ürünün 28’inde fiyat artışı, 13’ünde ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, en fazla artışın yüzde 50,3 ile marulda yaşandığını söyledi.

Maruldaki artışı yüzde 34,2 ile sivri biber, yüzde 29,9 ile salatalık, yüzde 18,4 ile kabak ve yüzde 16,3 ile limon izledi.

Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,2 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki düşüşü yüzde 11,9 ile domates, yüzde 11,7 ile kuru üzüm, yüzde 10,4 ile yeşil mercimek ve yüzde 9,8 ile zeytinyağı takip etti.

Üreticide en fazla artış marulda, en fazla düşüş karnabaharda

Üreticide ise 33 ürünün 18’inde fiyat artışı, 7’sinde düşüş görülürken 8 üründe fiyat değişimi yaşanmadı.

Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 29 ile karnabaharda gerçekleşti. Karnabaharı yüzde 27,3 ile kuru soğan, yüzde 12,8 ile domates, yüzde 9,1 ile fındık ve yüzde 8,2 ile patates izledi.

En fazla fiyat artışı ise yüzde 49,9 ile marulda kaydedildi. Maruldaki artışı yüzde 39,5 ile sivri biber, yüzde 37,8 ile patlıcan, yüzde 36,3 ile salatalık ve yüzde 31,9 ile maydanoz takip etti.

Arz-talep dengesi fiyatları etkiledi

Bayraktar, domateste arz artışının üretici fiyatlarını düşürdüğünü, salatalık, patlıcan ve sivri biberde ise arz azalmasının fiyat artışına yol açtığını belirtti.

Kuru soğandaki fiyat düşüşünün yüksek rekolte ve depolarda yaşanan bozulmalardan kaynaklandığını vurgulayan Bayraktar, üreticilerin ürün kaybını önlemek için soğanı düşük fiyatla piyasaya sunmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bazı bölgelerde aşırı yağış nedeniyle hasadın yapılamamasının marul arzını azalttığını ve bu durumun fiyat artışına neden olduğunu söyledi.

Girdi maliyetlerinde yıllık artış sürüyor

Bayraktar, son bir yılda gübre, yem, mazot ve tarım ilacı fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını kaydetti.

Son bir yılda:

20.20.0 kompoze gübresi yüzde 38,5,

Üre gübresi yüzde 38,3,

DAP gübresi yüzde 35,4,

Amonyum sülfat gübresi yüzde 33,3,

Amonyum nitrat gübresi yüzde 29,3 arttı.

Besi yemi yüzde 34,3, süt yemi yüzde 30,1 oranında yükselirken; elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 arttı.

Mazot fiyatı ise şubat ayında aylık yüzde 5,1, yıllık bazda ise yüzde 26,1 artış gösterdi.