Üç gün boyunca 8, 9, 10 Temmuz’da devam edecek bu önemli süreçte yatırımcılar, 70,00 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebilecekler.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz, şirketin 41 yıllık sanayi tecrübesini ve güçlü finansal yapısını Borsa İstanbul çatısı altına taşımayı hedefliyor. Toplamda 89 milyon adet payın satışa sunulacağı süreçte, halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sektöründe Türkiye'deki ilk halka arzı gerçekleştirmenin gururunu yaşayan ŞA-RA Enerji, yatırımcılarına sadece finansal bir ortaklık değil, aynı zamanda global bir başarı hikayesinin parçası olma fırsatı sunuyor. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz, şirketin 41 yıllık gücünü Borsa İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

41 Yıllık Köklü Geçmiş ve Global Ölçekte Kanıtlanmış Güç

1985 yılında atılan temelleriyle yarım asra yaklaşan bir tecrübeyi temsil eden ŞA-RA Enerji, bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak konumlanıyor. Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikası ve yıllık toplam 200 bin ton kapasiteli çelik imalat, 250 bin ton kapasiteli üç adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton kapasiteli cıvata-somun üretim kapasitesiyle şirket, sektörünün tartışmasız liderleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar yurt içinde 6.881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini başarıyla tamamlayan ŞA-RA Enerji, kendi ürettiği ürünlerde iç pazarda yaklaşık yüzde ellilik güçlü bir pazar payına sahip bulunuyor. Sadece Türkiye sınırları içinde kalmayan bu başarı hikayesi, ürünlerini yüzü aşkın ülkeye ihraç eden global bir sanayi gücüne dönüşmüş durumda.

Türkiye’de alanındaki ilk ve 2026 yılının en büyük halka arzı

ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, alanında Türkiye'deki ilk ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak. ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Şirketin global vizyonuna ve güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olarak, toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115.001 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna dengeli bir şekilde entegre olması sağlanacak.

Halka Arz Geliriyle Sürdürülebilir Büyüme ve Yeni Yatırımlar

ŞA-RA Enerji, halka arzdan elde edeceği geliri şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tamamen stratejik alanlara yönlendirmeyi planlıyor. Şeffaf ve kurumsal bir yapıyla yönetilecek bu kaynağın yüzde elli beşlik en büyük dilimi, artan satış hacminin desteklenmesi ve operasyonel gücün garanti altına alınması amacıyla işletme sermayesinin finansmanında kullanılacak. Elde edilecek fonun yüzde otuzluk kısmı ile mevcut finansal borçlar ödenerek şirketin bilançosu çok daha sağlam bir yapıya kavuşturulacak. Geriye kalan yüzde on beşlik kaynak ise fabrikalardaki makine ve teçhizatın yenilenmesi, kapasite artırıcı yeni teknolojilerin üretim hatlarına entegrasyonu gibi doğrudan vizyoner yatırımlara aktarılacak.

"Yeni Ortaklarımızla Global Rekabette Çok Daha Güçlüyüz"

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı R. Mertay Türk, yaptığı açıklamada, şirketin yenilikçi vizyonunun ve gelecek hedeflerinin altını çizdi. 41 yıllık tecrübeleriyle enerji sektöründe önemli başarılara imza attıklarını belirten Türk, Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşmanın ve Türkiye'nin mühendislik gücünü dünyaya ihraç eden ŞA-RA Enerji ailesini daha da büyütmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Türk, elde edilecek gelirin sadece mevcut üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımlara dönüşeceğini vurguladı. Şeffaf, kurumsal ve yenilikçi yapılarıyla yeni ortaklarından alacakları gücün, global rekabetteki konumlarını çok daha üst seviyelere taşıyacağını sözlerine ekledi.

ŞA-RA Enerji, yatırımcılarına sadece finansal bir getiri potansiyeli sunmuyor; aynı zamanda onları mühendislik, üretim ve ihracat odaklı, global çapta kanıtlanmış bir başarı hikayesinin kalıcı bir parçası olmaya davet ediyor.