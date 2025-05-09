Altınkılıç Gıda’dan Dört Taksitli Temettü Planı

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), yatırımcılarına dört eşit taksitte temettü dağıtma kararı aldı. Şirket, toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü ödeyecek. Her taksitte yatırımcılara net 0,0069288 TL ödeme yapılacak.

Temettü takvimi şu şekilde:

İlk hak kullanım tarihi: 22 Temmuz

İlk ödeme tarihi: 27 Temmuz

Diğer ödeme tarihleri: 22 Eylül, 22 Ekim, 22 Aralık

BASGZ’den Genel Kurul Onayına Sunulacak Temettü Teklifi

Enerji sektörünün önemli oyuncularından Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), pay başına brüt 2 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtımı teklifini genel kurul onayına sunacak.

Önerilen hak kullanım tarihi: 18 Temmuz

Ödeme tarihi: 22 Temmuz Rekabet Kurumu’ndan Çimentaş’a 37,4 Milyon TL Ceza!

Limak Çimento Temettü Dağıtımını Kesinleştirdi

Çimento sektörünün güçlü firmalarından Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC), temettü kararını kesinleştirdi. Şirket, pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü ödeyecek.

Hak kullanım tarihi: 15 Mayıs

Ödeme tarihi: 20 Mayıs

Yatırımcıların temettü gelirine odaklandığı bu dönemde, açıklanan kararlar piyasa tarafından yakından izleniyor. Söz konusu dağıtımlar, şirketlerin kârlılık durumunu ve yatırımcıya sağladıkları getirileri ön plana çıkarıyor.