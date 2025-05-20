Geçtiğimiz haftayı 9.668,36 puan seviyesinde tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftaya sınırlı bir değişimle 9.666,18 puandan başladı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde gelen satışlarla birlikte endeks, en düşük 9.545,14 puanı görürken en yüksek 9.683,25 puana kadar yükseldi.

Sektörel bazda incelendiğinde, hizmetler endeksi yüzde 1,1, sanayi endeksi yüzde 0,7 ve teknoloji endeksi yüzde 3,5 oranında düşüş kaydederken; mali endeks yüzde 0,1 ile pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksine dahil 100 hisse senedinden 34’ü yükselirken, 63’ü değer kaybetti. İşlem hacmi en yüksek hisseler ise Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve ASELSAN olarak öne çıktı.

Tahvil piyasasında da hareketlilik sürüyor. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 40,88, bileşik getiri ise yüzde 45,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası döviz piyasalarında ise euro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3370, dolar/yen paritesi ise 144,50 seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada ise saat 13.00 itibarıyla dolar 38,8550 liradan, euro ise 43,7770 liradan satılıyor.