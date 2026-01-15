ENERY

Şirketin yürüttüğü pay geri alım programı kapsamında, 160 bin adet pay 9,18 – 9,20 TL fiyat aralığından geri satın alındı.

ESCAR

Geri alım süreci çerçevesinde 100 bin adet pay, 27,24 – 27,40 TL aralığında işlem gördü.

LKMNH

Şirket, pay geri alım programı kapsamında 20 bin adet payı 17,03 – 17,10 TL fiyat seviyelerinden portföyüne ekledi.

ORCAY

Yatırımcı Volkan Uzun, 3,77 TL fiyattan 50.721 adet pay satın alırken, bu işlemle birlikte şirketteki sermaye payı %0,34 seviyesine yükseldi.

ORGE

Pay geri alım işlemleri kapsamında 47.526 adet pay, 68,55 – 69,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

REEDR

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, 6,78 – 7,07 TL aralığında 200 bin adet C grubu pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemin ardından Saral’ın şirket sermayesindeki payı %24,97 oldu.