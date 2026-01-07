Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyetleri üzerine Borsa İstanbul’da bir şirketin hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıları yönlendirdiği ve hisse senetlerinde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

SPK raporları doğrultusunda bu sabah düğmeye basan ekipler, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütlü Manipülasyon İddiası

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlarını işledikleri belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenilirken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtildi.