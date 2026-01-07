Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yavuz Selim Camii altında bulunan çay ocağında Tıp Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlarla samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Kış gecelerinin nostaljik lezzetlerinden biri olan sobada kaşarlı patates eşliğinde gerçekleşen sohbet, sıcak ve içten anlara sahne oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen bir program sırasında bir öğrencinin davetini geri çevirmeyen Vali Aydoğdu, yatsı namazının ardından Yavuz Selim Camii altındaki çay ocağına geçti. Burada öğrenciler ve vatandaşlarla hasbihal eden Aydoğdu, çay içerek sobada pişirilen kaşarlı patatesin tadına baktı.

Erzincan’da Soba Kültürü Yaşatılıyor

Soğuk kış gecelerinde Erzincan’da adeta bir gelenek haline gelen sobada kaşarlı patates, sadece bir lezzet olmanın ötesinde; sohbetin, paylaşmanın ve samimiyetin simgesi olarak öne çıkıyor. Doğal gaz ve kalorifer kullanımının yaygınlaşmasıyla soba kültürü büyük ölçüde unutulmaya yüz tutsa da, bazı kafe ve çay ocaklarında kurulan sobalar bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Kış aylarında işletmelere kurulan sobalar, hem nostaljik görüntüler oluşturuyor hem de geçmişin sıcak atmosferini günümüze taşıyor. Erzincanlılar için sobada pişen kaşarlı patates, soğuk gecelerde insanları bir araya getiren özel bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.