Türkiye’nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax’ın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşen halka arzı tamamlandı. İnfo Yatırım liderliğinde sürdürülen halka arz sürecinde Gong Töreni, 7 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kurum, “ORZAX” kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Orzax’ın halka arzı yatırımcılardan yüksek ilgi görmüştü. Yaklaşık 1 milyonyatırımcının katıldığı Orzax’ın halka arzında halka arz büyüklüğü 3.622.500.000 TL olarak gerçekleşti.

Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Orzax başarılı bir girişimcilik ruhuyla kurulmuş ve bugün güçlü bir marka haline gelmiştir. Ar-Ge merkeziyle, ürün portföyünü çeşitlendirmesiyle, pazar ağını genişletmesiyle ve ihracatıyla büyümesine devam etmektedir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan sağladığı finansmanla yatırımlarını gerçekleştirecek, üretim kapasitesini artıracak ve böylece bu büyüme hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir.

Bu başarılı halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, ORZAX’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler “"İnfo Yatırım olarak konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz yaklaşık 3 yıllık bir emeğin nişanesi olan Orzax’ın halka arzını başarıyla tamamlayıp gong töreninde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2004 yılında kurulan ve sektör liderliği, güçlü büyümesi ve ihracatıyla kendini ispat eden Orzax’ın halka arzına yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği yoğun ilgi hem şirketin güçlü potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 29 halka arzla şirketlerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlarken, sermayenin tabana yayılmasına ve piyasalarımızın derinleşmesine destek olmaktan gurur duyuyor; bu başarılı süreçte emeği geçen Orzax ailesine, yatırımcılarımıza, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kurulu ve Takasbank'ın değerli yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

“Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz…”

Törende konuşma yapan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “2004 yılından bu yana sağlık sektöründe 'Sağlığa Hediye' mottomuzla büyük işlere imza atıyoruz. Bugün Orzax, modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyü ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında güven duyulan bir marka haline geldi. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz büyümemizi halka arzımız ile taçlandırdık. Tüm bu süreçte Orzax’a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz” diye ifade etti.

“Halka Arz Gelirlerini Stratejik Alanlarda Değerlendireceğiz”

Konuşmasında halka arzdan elde edilen gelirin kullanımına da değinen Alimoğlu, “Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirlerinin bir kısmını yeni yatırım finansmanı ve Ar-Ge merkezi geliştirmelerinde, bir kısmını küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizde, geriye kalan bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılmasında kullanacağız. Aramıza yeni katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz. Halka arzımızdan aldığımız güç ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz.”

“Yüksek Kalite ve Ar-Ge ile Sektördeki Çıtayı Yükseltiyoruz”

Yenilikçilik ve Ar-Ge odaklılığın Orzax’ın yapıtaşları olduğunu belirten Alimoğlu, “Sektördeki çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün eczacıların ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Ne kazanacağız sorusundan önce, mottomuzda da belirttiğimiz gibi 'Sağlığa ne hediye edeceğiz' sorusuna yanıt aradık. Kurulduğumuz günden bu yana milyonlarca insanın hayatına dokunmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.