Saat&Saat, halka arz gelirlerinin yaklaşık %80'ini işletme sermayesi, yaklaşık %20'sini ise finansal borçların ödenmesi alanlarında değerlendirmeyi amaçlıyor. Saat&Saat’in halka arzı, aynı zamanda Türkiye'de saatçilik sektörünün ilk halka arzı olması açısından da dikkat çekiyor.

6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına fiyat 56 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Saat&Saat’in halka açıklık oranının ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması planlanıyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Halk Yatırım") ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Garanti BBVA Yatırım") üstlendi.

Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışındaki 185 mağaza, 603 toptan satış noktası ve Türkiye dahil 45 ülkedeki yurt dışı dağıtım ağıyla ürünlerini müşterilere sunuyor.

Halihazırda Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, U.S Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Wesse gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyünde barındıran Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, son olarak Timex ve Plein Sport markalarını da portföyüne kattı. Saat&Saat, kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte; müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve trendlere uyum sağlayan güçlü iş modeliyle saatçilik sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı.

Yaklaşık 650 m2’lik Tam Kapsamlı Teknik Servis Alanı

Sektöre örnek olabilecek çalışmalarla adından söz ettiren Saat&Saat, bağlı ortaklığı Saat ve Saat Teknik Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin faaliyet gösterdiği yaklaşık 650 m2 alanda kurulu “Tam Kapsamlı Teknik Servis”iyle de alanında ayrışıyor. Teknik servis alanında, yarısı usta statüsünde olan 36 çalışanıyla tamir, bakım ve onarım hizmetleri veriliyor. Teknik servis alanında hayata geçirilen uygulamalarla; ürünlerin ve parçaların uzun ömürlü kullanımının sağlanması ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kullanım ömrünü tamamlamış orijinal saatlerin parçaları, teknik servis parça depolama alanlarında kategorize edilerek saklanıyor ve atık olmadan önce parça tedariği mümkün olmayan orijinal ürünlerin tamirinde kullanılmak üzere değerlendiriliyor. Bu sayede yeni parça üretiminden oluşacak kaynak kullanımının önüne geçilerek var olan parça değerlendiriliyor ve döngüye geri kazandırılıyor.

Kadın saat usta sayısını artırıyor

Ayrıca Saat&Saat’te onarım ve bakım kültürünün ayrılmaz bir parçası olan, ince bir zanaat gerektiren saat ustalığı desteklenerek, saat tamir ustalarının, bilgilerini genç nesillere aktarmalarına olanak sağlanıyor. Böylece teknik servis çalışanlarını kendi içinden yetiştirerek, ustalık seviyesine çıkarıyor ve mesleğin sürdürülmesine olanak tanıyor.

Saat&Saat, kadın ustaların sayısını artırarak saat ustalığını geleceğe taşıyor.

Her yıla ödülle giriyor

Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları bünyesinde 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla 1.150 personel çalışmakta olup Saat&Saat; 2021, 2022 ve 2023 ve 2024 yıllarında Great Place to Work değerlendirmesinde “En İyi İşveren”, “Perakende de En İyi İşveren”,” Millennials için En İyi İşyeri”, “Avrupa’nın En İyi 100 İşvereni 2024” ve “İnovasyon Ödülü” almaya hak kazandı.

Sektördeki konumunu güçlendirecek

2026 yılının ilk 3 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık %20,9 oranında büyüme sağlayan Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olarak gerçekleşti[1]. Aynı dönem itibarıyla geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık %32,4 olarak gerçekleşti[2].

Şirket paylarının halka arzı kapsamında ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu payın satışa sunulması hedefleniyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20’sini finansal borçlarının ödenmesinde, yaklaşık %80'ini ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

RAKAMLARLA SAAT&SAAT VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (31 Mart 2026)

· 185 mağaza, franchise, shop-in-shop

· Türkiye dahil 45 ülkede satış

· 30 yılı aşkın perakende deneyimi

· 1.150 çalışan

· geriye dönük 12 aylık yaklaşık 13,4 milyar TL ciro

HALKA ARZ KÜNYESİ

Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL

Sermaye artırımı: 40.166.973 TL

Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu pay (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay)

Birim pay fiyatı: 56 TL

Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda)

Ek Satış Hariç: 3.748.917.480 TL

Ek Satış Dahil: 4.498.700.976 TL

Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda)

Ek Satış Hariç: %10,14

Ek Satış Dahil: %12,16

Konsorsiyum Liderleri: Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım

[1] 31.12.2025 tarihli net satışlar tutarından 31.03.2025 tarihli net satış tutar çıkarılıp 31.03.2026 tarihli net satışlar tutarı eklenerek 12 ayı baz alacak şekilde yıllıklandırılarak hesaplanmıştır.

[2] Şirket'in FAVÖK tutarı, yıllıklandırılmış finansal veriler esas alınarak esas faaliyet karına amortisman ve itfa giderlerinin eklenerek hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllıklandırılmış FAVÖK tutarının yıllıklandırılmış net satışlara bölünmesiyle FAVÖK marjı hesaplanmıştır.