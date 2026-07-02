Orzax’ın halka arz süreci, yatırımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi. İnfo Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde yürütülen talep toplama işlemlerinde, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,6 katı, Grup Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 11,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,2 katı olmak üzere toplamda 4,6 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Halka arz sonuçlarına göre, Orzax payları 974.597 adet yatırımcıya dağıtıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 3.622.500.000 TL olarak gerçekleşirken, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla sunulan paylara yurt içi ve yurt dışı kurumsal ile bireysel yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi.

“Yatırımcılarımızla Birlikte Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Edeceğiz”

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “2004 yılından bu yana sağlık sektöründe Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarımızla sürdürdüğümüz yolculuğumuzun bu önemli durağında, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenden büyük mutluluk duyuyoruz. 'Sağlığa Hediye' mottomuz artık yeni ortaklarımızla birlikte daha geniş kitlelere ulaşacak” dedi.

Alimoğlu, halka arzdan elde edilen gelirlerin stratejik önemine değinerek, “Sermaye artırımı sonucunda elde ettiğimiz gelirin bir kısmını yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki büyüme hamlelerimizde kullanacağız. Geri kalan kısmı ise işletme sermayemizi güçlendirmek ve finansal verimliliğimizi artırmak için değerlendireceğiz. Bu süreçte aramıza katılan yeni paydaşlarımızla birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek en büyük hedefimizdir” açıklamasında bulundu.

Gong Töreni 7 Temmuz’da

Orzax’ın Borsa İstanbul’daki heyecan dolu yolculuğunun ilk adımı olan Gong Töreni, 7 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da “ORZAX” kodu ile işlem görmeye başlayacak. Kurulduğu günden bu yana modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyü ile sektördeki çıtayı her geçen gün yukarı taşıyan Orzax, halka arz sonrası da Türkiye için katma değer üretmeye ve küresel bir marka olma vizyonuyla ilerlemeye devam edecek.