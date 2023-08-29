Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzugrup GYO’nun halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirterek, “Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan buluşan Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, toplam 1 milyar TL’nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2 milyonu aşan yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları, yatırımcılarına gayrımenkul alanında, likit bir piyasada yatırım yapma ve portföylerini çeşitlendirme imkanı sunmaktadır. Kuzu Grup aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, halka arzını gerçekleştirmiş ve Borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Bu stratejik karardan dolayı, kurumsallaşma yolundaki bu önemli adımdan Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Kuzu Grup, turizm ve otelcilik yatırımlarıyla ülkemize döviz kazandıran önemli bir alanda faaliyet yürütmektedir. Kuzu Grup’un sektöründeki 80 yıllık bu tecrübesinin üzerine, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile bir tuğla daha koymuştur. Bugün Borsada işlem görmeye başlayarak, başarılarını yeni ortaklarıyle paylaşacak, halka arzdan elde ettiği güçle büyümeye devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

Yatırımcıların rekor ilgisiyle, başarılı bir halka arz gerçekleştiren Kuzugrup GYO, düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğindeki halka arz kapsamında 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplandı, halka arza 5.6 kat talep geldi. Katılımcı sayısı 2.1 milyonu aştı. Kuzugrup GYO, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında yatırımcılardan en fazla talep alan halka arzlar arasına girdi.

Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında bulunan Kuzu Grup’un turizm GYO yatırımı olan Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Kuzugrup GYO A.Ş.) için çaldı. Grubun halka açılan ilk şirketi olan Kuzugrup GYO, başarılı bir halka arz sürecinin ardından ‘KZGYO’ koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzugrup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Borsa İstanbul yöneticileri katıldı.

KUZU: YATIRIMCILARIMIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kuzugrup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, gong töreninde yaptığı konuşmada, bugünün 80 yıllık geçmişe sahip Kuzu Grup için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “Kuzu Grup şirketlerinden biri ilk kez sermaye piyasalarına adım atarak grubumuz adına önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştiriyor. Şirketimiz için bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz ve sürdürülebilir başarının teminatı olarak gördüğümüz bugün; aynı zamanda halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için oldukça gururluyuz. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirdiğimiz halka arzımıza 5.6 kat gibi rekor bir talep geldi ve katılımcı sayısı 2 milyon 114 bin 922 oldu. Böylece Kuzugrup GYO, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında yatırımcılardan en fazla talep alan halka arzlar arasına girdi. Tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte halka arzla birlikte hem kurumsallaşmada hem yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceğimizi vurgulamak isterim” diye konuştu.

Kuzugrup GYO’nun portföyünde İstanbul Ataköy’de yer alan JW Marriot Marmara Sea İstanbul’un bulunduğunu hatırlatan Kuzu, şöyle devam etti: “2022 yılında faaliyetine başlayan bu otelimiz ile dünyanın en güçlü otel zincirlerinden birinin Türkiye’de bir yatırımını daha hayata geçirmesine vesile olmuş ve İstanbul’a değer katan bir eseri hayata geçirmenin de gururunu yaşamıştık. Şimdi de bu esere paydaşlarımızı da ortak ediyoruz. Halka arzımızdan elde edeceğimiz kaynağı hem bu otelimizin yatırımında hem de bu alanda yeni yatırımlarda kullanacağız. Gelecekte de benzer konseptte farklı projeler geliştirerek ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; Türkiye Yüzyılı’nda ülkemize değer katmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak için var gücümüzle daha çok çalışacağız.”

5.6 KAT TALEP, 2.1 MİLYON KATILIMCI İLE EN FAZLA İLGİ GÖREN ARZLAR ARASINDA

Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 20,76 TL fiyat üzerinden talep toplanan halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu. Halka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep geldi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5.7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9.1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2.6 katı talep alındı. Bu kapsamda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan 2.114.770, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan 139, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardan 13 başvuru yapıldı. Böylece toplam 2 milyon 114 bin 922 adet başvuru ile Kuzugrup GYO, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında yatırımcılardan en fazla talep alan halka arzlar arasına girdi. Payların yüzde 55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.