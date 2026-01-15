Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul’da çalan ilk gongla sermaye piyasalarına adım attı. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde 7-8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 15 Ocak 2026 itibarıyla, FRMPL koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Formül Plastik’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Hot, Gözde Cıroğlu ve Sinan Şahin, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sayın Akın Demirbağ, Formül Plastik çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Sanayi sektörümüz, ekonomimizin ve büyümemizin temelidir. Bugün, üretim gücüyle öne çıkan değerli bir sanayicimizi piyasalarımızla buluşturuyoruz. Gerçekleştirdiği yatırımlarıyla kapasitesini ve altyapısını geliştiren Formül Plastik, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılayarak, ülkemizin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer almıştır. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni yatırımlar yapacak, kurumsal yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümesine devam edecektir. Bu nedenle, bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Formül Plastik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Halka arzımız gelişim ve büyümemizin sağlam temelini oluşturacak”

Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamanın Formül Plastik için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Formül Plastik’in 30 yılı aşkın bir süredir plastik boru ve elemanları sektörünün önemli bir temsilcisi olduğunu dile getiren Kumbul, “Şirketimiz yurtdışında ve yurtiçinde, yüzlerce ana bayiye ve onlara bağlı on binlerce tali bayi ve müşteriye sahiptir. Kalite anlayışıyla, sunduğu çözümlerle, güven veren tutarlı yaklaşımlarıyla; bulunduğu tüm pazarlarda iyi bir itibar kazanmıştır” dedi. Formül Plastik’in bundan sonraki süreçte yeni ortaklarıyla birlikte daha hızlı ilerleyeceğini kaydeden Kumbul, “Öyle ki hedeflerimizi daha da büyütecek ve yeni kurumsal sorumluluklar üstleneceğiz. Bunların farkındayız, bilincindeyiz ve hazırlıklıyız” diye konuştu. Şirket hisselerinin borsada başarılı bir şekilde işlem görmesinin, gelişim ve büyümenin sağlam bir temeli olacağını vurgulayan Kumbul, şunları söyledi.

İki yeni fabrika planı

“Mesela halka arzımızın ardından, mümkün olan en kısa zamanda, iki yeni fabrikamızı daha üretime almayı planladığımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu zor zamanlarda fabrika kurmanın, hem de iki tane kurmanın ne anlama geldiğini yatırımcılarımız elbette değerlendireceklerdir. Bununla birlikte Formül Plastik olarak biz, halka açılmayı sadece bir finansman yöntemi olarak benimsemedik. Şirketin daha da şeffaflaşması ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını bildiğimiz bu önemli kararı aldık. Şeffaflık ise saydamlık ve hep ‘göz önünde olmak’ demektir. Gözler üzerimize çevrildiğinde su gibi, hava gibi ve hatta cam gibi temiz ve berrak görünmek istiyoruz. Formül’ün baştan seçtiği yol isabetli ve doğruydu. Bundan sonra da şirketimizin dosdoğru bir yolda ilerleyeceğine emin olabilirsiniz.”