MSB, Suriye’nin güvenliğini Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmediklerini vurgulayarak, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, talep edilmesi halinde terörle mücadelesine destek verileceğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ASFAT Yerleşkesi’nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Aktürk, geçtiğimiz hafta 9 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imha çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini söyledi.

Suriye harekât alanlarında terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Aktürk, Menbic’de imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat’ta 302 kilometre, Menbic’de ise 445 kilometre olmak üzere toplam imha edilen tünel uzunluğunun 747 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Hudut güvenliğinin ileri teknoloji destekli tedbirlerle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını belirten Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 114 kişinin yakalandığını, 699 kişinin ise engellendiğini ifade etti. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 222’ye, engellenenlerin sayısının ise 1.552’ye ulaştığı bildirildi.

KFOR’da görev yapan İhtiyat Taburu yurda dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı coğrafyalarda barış ve istikrara katkı sunduğunu belirten Aktürk, 1 Ekim 2025’ten itibaren Kosova’da NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı emrinde görev yapan İhtiyat Taburunun 15 Ocak itibarıyla görevini tamamladığını, birliğin 16 Ocak’ta Türkiye’ye dönmesinin planlandığını açıkladı.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 22 Ocak’ta

Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak’ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını belirten Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

İran hududunda 7/24 gözetleme

MSB, İran hudut hattında güvenliğin “Hudut namustur” anlayışıyla sağlandığını vurgulayarak, 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kulenin kurulduğunu, 380 kilometre modüler beton duvar ile 553 kilometre hendek kazma faaliyetinin tamamlandığını açıkladı. Hudut hattının İHA, SİHA ve İKU sistemleriyle 24 saat esasına göre gözetlendiği belirtildi.

İhale soruşturmasına ilişkin açıklama

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki lojistik ihalelere yönelik soruşturma hakkında da değerlendirmede bulunan MSB, gözaltı işlemlerinin en başından itibaren Bakanlığın bilgisi ve takibi dahilinde yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, “Kanun ve hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gerekli işlemler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir” denildi.