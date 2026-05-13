Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç “Yatırımcılarına güven veren, sermaye piyasalarına yön veren ve Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan güçlü bir kurum inşa etmek hedefiyle yola çıktık. Bugün bu hedeflerimize ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Şirketin 1991 yılında başlayan yolculuğunun bugün büyük bir finansal ekosistem yapısına dönüştüğünü belirten Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ise özellikle son 10 yılda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergilediklerine dikkat çekti.

Türkiye’nin lider yatırım kuruluşlarından biri olan Gedik Yatırım, kuruluşunun 35’inci yılını düzenlediği gala gecesiyle kutladı. Şirketin 1991 yılında başlayan yolculuğunda ulaştığı büyüklüğü, finansal performansını, iştirak ekosistemini ve gelecek dönem hedeflerini paylaştığı gala gecesine Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ile Gedik Yatırım yönetici ve çalışanları katıldı. Gecede Gedik Yatırım Kıdem ve Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sermaye piyasalarına yön veren şirket

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım’ın 35 yıllık yolculuğunun yalnızca bir şirket hikâyesi değil, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasalarının gelişim hikâyesi olduğunu vurguladı. 1991 yılında yola çıkarken hedeflerinin yalnızca başarılı bir aracı kurum olmak değil; yatırımcılarına güven veren, sermaye piyasalarına yön veren ve Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan güçlü bir kurum inşa etmek olduğunu söyleyen Topaç, “Bugün bu hedeflerimize ulaştığımızı büyük bir gururla görüyoruz. Bu başarı hikâyesinin arkasında siz çalışanlarımızın emeği, inancı ve özverisi var. Çalışanlarıyla birlikte büyüyen bir kurum olarak, hem şirketimize hem de sektörümüze kazandırdığımız nitelikli insan kaynağıyla gurur duyuyoruz. Teknoloji yatırımlarımızla sektöre birçok ilki kazandırırken, yatırımcılarımıza daha iyi hizmet sunmak için sürekli yenilik üretmeye devam ettik. Sadece finansal başarılarımızla değil, eğitimden çevreye, spordan sosyal projelere kadar farklı alanlarda toplum ve insanlar için değer üretmeye çalıştık. Biz, ‘Yatırımda güvenin adresi’ olma anlayışımızdan hiç vazgeçmeden bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Finansal ekosistem yapısına ulaştık”

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ise 35 yıl önce 50 bin TL özsermaye ile faaliyetlerine başlayan Gedik Yatırım’ın bugün 90 bin bakiyeli yatırımcıya, 108 milyar TL yatırımcı varlığına, 1,5 milyar TL net kara ve 5,1 milyar TL özsermaye büyüklüğüne ulaştığını söyledi.

Gedik Yatırım’ın büyük bir başarı hikayesi yazdığı son 10 yılda, liderlik yolculuğundaki yükselişini sürdürdüğünü anlatan Topaç, “Özellikle son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz atılım döneminde; bankacılık, girişim sermayesi, kripto varlık ve varlık kiralama gibi stratejik alanlara giriş yaparak faaliyet alanlarımızı genişlettik. Bugün geldiğimiz noktada yatırım bankacılığı, girişim sermayesi, kripto varlık ve varlık kiralama gibi alanlarda faaliyet gösteren iştiraklerimizle finansal bir ekosistem yapısına ulaştık” diye konuştu.

Private Hizmet Modeli

Gedik Yatırım’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarıyla sektörde pek çok ilki hayata geçirdiğini dile getiren Topaç, “Son olarak 2026 yılında devreye aldığımız Gedik Yatırım Mobil uygulamasıyla hisse senetleri, VİOP, yatırım fonları gibi farklı yatırım araçlarını dijital platformlarında daha entegre bir yapıyla sunuyoruz” diye konuştu. Gedik Yatırım’ın Türkiye’nin dört bir yanına yayılan geniş şube ağı ve güçlü dijital kanalları sayesinde yatırımcılarımıza her noktadan erişilebilir ve kesintisiz bir hizmet sunduğunu anlatan Onur Topaç, yine sektörde bir ilki gerçekleştirerek Private Hizmet Modeliyle özel yatırım şubelerini yatırımcıların hizmetine sunduklarını hatırlattı.

‘Çalışanlarıyla birlikte büyüyen’ bir kurum olma vizyonuyla hareket ettiklerini de kaydeden Onur Topaç, “2021-2025 döneminde çalışan sayımızda yüzde 52’nin üzerinde büyüme sağlarken, kadın çalışan oranımızı yüzde 40 seviyesinde korumayı başardık. Üst üste dört yıldır ‘Great Place to Work’ listesinde yer alarak işveren markası alanındaki başarımızı sürdürdük” dedi.

“Sektöre ve topluma katkımız sürüyor”

Spora ve topluma değer katan marka stratejisini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Onur Topaç, şöyle devam etti:

“Spora yatırım yapıyor, ülkemize #BuHisseOrtakOl diyoruz. Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan onur duyarken, üç yıldır süren yolculuğumuzda Filenin Sultanları’nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu olması ve dünya sıralamasında 1. sıraya yükselmesi hepimiz için büyük gurur kaynağı oldu. Son 3 sezondur Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın resmi sponsoru ve konç sponsoru olarak sporun yanında yer almaya devam ediyoruz. Öte yandan sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Bir Kitap Bin Dünya projesi ile 8 ilde 8 kütüphane açtık.”

Gedik Yatırım’ın Kurumsal Yatırımcı Zirveleri ile sektöre katkı sağlamayı sürdürdüğünü de vurgulayan Onur Topaç, “6 Aralık 2025’te üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gedik Yatırım Kurumsal Yatırım Zirvesi’nde, toplam piyasa değeri 1,6 trilyon TL olan 25 halka açık şirket ile portföy büyüklüğü 11,3 trilyon TL’ye ulaşan 48 portföy yönetim şirketini bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

“Yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz”

35 yıllık yolculuğunu sürdürülebilir büyüme vizyonuyla geleceğe taşıyan Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarının her alanında öncü olma hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam edeceğini kaydeden Onur Topaç, sözlerini söyle tamamladı:

“Önümüzdeki dönemde kripto ürünler, yeni nesil yatırım araçları ve sukuk ihracı gibi alanlarda ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Aracılık dışı gelirlerde yapısal büyüme sağlarken, grup genelinde entegre sinerji modeliyle yüksek kârlılık odağımızı sürdürüyoruz. Gedik Yatırım Mobil’i tüm ürün ve hizmetlerimizi kapsayacak şekilde geliştirmeye devam ederken; dövizli ürünler, eurobond, kripto varlık, sabit getirili menkul kıymetler ve yurt dışı borsalar gibi alanlarda ürün gamımızı genişletiyoruz. İşveren markamız kapsamında ise dört yıldır Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer almanın gururunu taşırken, geri bildirim mekanizmaları, yeni mezun programları ve kariyer fırsatlarıyla çalışan deneyimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz.”